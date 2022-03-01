İlk elektrikli Jeep'in tasarımı paylaşıldı

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Stellantis çatısı altındaki markaların geleceğinin konuşulduğu bir etkinlikte Jeep'in ilk elektrkli SUV modelinin de örtüsü kaldırıldı. Elbette paylaşım şimdilik sadece gövde tasarımından ibaret. Söz konusu model 2023'ün ilk yarısında satışa sunulacak.

Henüz adı açıklanmayan elektrikli Jeep'in boyut olarak Renegade'in altında konumlandırılması bekleniyor. Tasarıma baktığımızda, Jeep'in elektrifikasyon sürecinde de geleneksel tasarım dilini elden bırakmadığını görüyoruz. Bu kapsamda markanın ikonik panjur tasarımı bu kez kapalı bir panel şeklinde karşımıza çıkıyor.

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Kaslı ön kaput, geniş çamurluklar ve bolca plastik eklendi, elektrikli Jeep'in tasarımında dikkat çeken detaylar. Siyah aynalar, sütunlar, tavan ve spoyler ile kontrast oluşturulmuş. Arka tarafta ise Renegade'i anımsatan LED stoplar görmekteyiz. Elbette geliştirme sürecinde bu tasarımda değişiklik yapılabilir. Bunun dışında iç mekan ve teknik detaylar ilerleyen süreçte yavaş yavaş paylaşılacaktır.

Stellantis, 2030 itibariyle Avrupa'daki satışlarının tamamının, ABD'deki satışlarının ise yarısının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Üreticinin açıklamasına göre, 2026 yılından itibaren Avrupa için tanıtılacak tüm yeni modeller tamamen elektrikli olacak.

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