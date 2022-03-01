Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlk elektrikli Jeep'in tasarımı paylaşıldı

    Stellantis çatısı altındaki markalar yavaş yavaş elektriğe dönüyor. Bu kapsamda Jeep'in de ilk elektrikli SUV'u 2023'te gelecek. Bugünkü etkinlikte aracın tasarımına ilişkin ilk görseller paylaşıldı.
    Oy Ver

    İlk elektrikli Jeep'in tasarımı paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Stellantis çatısı altındaki markaların geleceğinin konuşulduğu bir etkinlikte Jeep'in ilk elektrkli SUV modelinin de örtüsü kaldırıldı. Elbette paylaşım şimdilik sadece gövde tasarımından ibaret. Söz konusu model 2023'ün ilk yarısında satışa sunulacak.

    Henüz adı açıklanmayan elektrikli Jeep'in boyut olarak Renegade'in altında konumlandırılması bekleniyor. Tasarıma baktığımızda, Jeep'in elektrifikasyon sürecinde de geleneksel tasarım dilini elden bırakmadığını görüyoruz. Bu kapsamda markanın ikonik panjur tasarımı bu kez kapalı bir panel şeklinde karşımıza çıkıyor.

    Kaslı ön kaput, geniş çamurluklar ve bolca plastik eklendi, elektrikli Jeep'in tasarımında dikkat çeken detaylar. Siyah aynalar, sütunlar, tavan ve spoyler ile kontrast oluşturulmuş. Arka tarafta ise Renegade'i anımsatan LED stoplar görmekteyiz. Elbette geliştirme sürecinde bu tasarımda değişiklik yapılabilir. Bunun dışında iç mekan ve teknik detaylar ilerleyen süreçte yavaş yavaş paylaşılacaktır.

    Stellantis, 2030 itibariyle Avrupa'daki satışlarının tamamının, ABD'deki satışlarının ise yarısının elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Üreticinin açıklamasına göre, 2026 yılından itibaren Avrupa için tanıtılacak tüm yeni modeller tamamen elektrikli olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    sedatistan 1 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız