Yeni 2022 Mercedes T-Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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İlk kez 2020 yılında duyurulan yeni 2022 Mercedes-Benz T-Serisi bugün tamamen ortaya çıktı. Hafif ticari araç platformu üzerine inşa edilen yeni Mercedes T-Serisi, aileleri ve araç paylaşım platformlarını hedefliyor. Standart aks mesafeli versiyon Avrupa'da bu yıl satışa çıkarken yedi kişilik uzun versiyon da 2023'te gelecek.

Yeni Mercedes T-Serisi özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Mercedes-Benz T-Serisi de tıpkı ikizi Citan gibi Renault Kangoo'yu temel alıyor. Öte yandan, konfor, teknoloji ve güvenlik ekipmanı olarak diğerlerinden öne çıkmayı hedefleyen model hem içten yanmalı motorlu hem de tamamen elektrikli (EQT) versiyonlarla satışa çıkacak. Tasarım olarak baktığımızda ikizi Citan'dan pek ayırt etmek mümkün değil. Yeni jant seçenekleri ve gövde rengi yan ayna kapakları göze çarpan dokunuşlar arasında.

T-Serisi, 4498 mm uzunluğa, 1859 mm genişliğe, 1811 mm yüksekliğe ve 2716 mm aks mesafesine sahip. Arkada yukarı doğru açılan tek parça bagaj kapaı mevcut ve bu kapı 561 mm yükleme yüksekliği sunuyor. Bunun dışında müşteriler yanlara açılan iki parça bagaj kapısını da opsiyon olarak tercih edebiliyor. Style ve Progressive donanım seviyeleriyle gelen modelde 16 inç çelik veya alaşım jantlar sunuluyor. 17 inç alaşım jantlar ise opsiyon listesinde.

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İç mekan da Citan Tourer ile aynı ancak daha fazla standart özellik mevcut. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 7 inç ekranlı MBUX multimedya sistemi de bu özellikler arasında. Ancak sürücünün önünde dijital gösterge paneli yok. Bunun yerine analog göstergeler arasında 5.5 inçlik bilgi ekranı bulunuyor. Sesli asistan, anahtarsız çalıştırma, ambiyans aydınlatması, Neotex suni deri ve Artico deri döşeme gibi özelliklerden de bahsetmek mümkün.

Güvenlik açısından bakıldığında yeni Mercedes-Benz T-Serisi'nin merkez hava yastığı da olmak üzere toplam yedi hava yastığı ile geldiğini görüyoruz. Sürücü yardımcı teknolojileri arasında ise eCall, yokuş kalkış desteği, rüzgar savrulma asistanı, sürücü dikkat uyarısı, çapraz trafik fonksiyonuna sahip aktif fren desteği, şeritte kalma yardımcısı, kör nokta uyarısı ve hız limiti yardımcısı gibi özellikler bulunuyor. Aktif mesafe ayarlama yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı ve aktif park yardımcısı da opsiyon listesinde yer alıyor.

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Motor seçenekleri ve fiyatı

Mercedes-Benz T-Serisi, tamamen elektrikli EQT gelene kadar dört silindirli benzinli ve dizel ünitelerle satılacak. 1.5 litre dizel motor, T160d versiyonunda 95 beygir güç ve 230 Nm tork üretiyor. T180d versiyonunda ise 116 beygir güç ve 260 Nm tork sunuyor. İkinci seçenekte güç ve torku kısa süreliğine 121 beygir ve 295 Nm'ye yükselten boost fonksiyonu da mevcut. T160 ve T180 versiyonlarında ise 1.3 litre benzinli motor görev yapıyor. Bu motor sırasıyla 102 bg/200 Nm ve 131bg/240 Nm güç ve tork üretiyor.

T-Serisi'nin tüm versiyonlarında 6 ileri manuel şanzıman standart. Dizel versiyonlarda ve T180 benzinli versiyonda 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. Tüm durumlarda güç ön tekerleklere aktarılıyor. T-Serisi'nin başlangıç fiyatı Almanya'da 30 bin euro olarak açıklandı.

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