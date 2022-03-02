2022'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomotiv pazarına ilişkin ilk 2 aylık verileri paylaştı. Buna göre, otomobil satışlarında Renault'nun liderliği sürüyor. Şubat ayında ise Hyundai ikinci sırada.

5.396 adetle şubat ayını lider kapatan Renault'yu 4.182 adetle Hyundai izliyor. Lider görmeye alıştığımız Fiat ise 3.610 adetle üçüncü sırada. Toyota'nın dördüncü olduğu listede Dacia beşinci sırada geliyor. Ocak-Şubat döneminde ise Renault'nun yeri sabit ancak bu kez Fiat ikinci sırada. Volkswagen ise her iki listede de sekizinci sırada yer alıyor.

2022 Ocak-Şubat en çok otomobil satan markalar Sıra Marka Adet 1. Renault 9.442 2. Fiat 7.914 3. Hyundai 7.852 4. Dacia 5.645 5. Toyota 4.991 6. Opel 3.832 7. Peugeot 3.674 8. Volkswagen 3.349 9. Honda 3.119 10. Citroen 2.983

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2022 Şubat en çok otomobil satan markalar Sıra Marka Adet 1. Renault 5.396 2. Hyundai 4.182 3. Fiat 3.610 4. Toyota 3.274 5. Dacia 2.897 6. Peugeot 2.277 7. Opel 2.252 8. Volkswagen 2.131 9. Honda 1.805 10. Skoda 1.683

Şubat ayında en çok tercih edilen otomobil modellerine baktığımızda ise Toyota Corolla'nın 3.036 adetle ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Clio 2.818 adetle ikinci sırada yer alırken, Fiat Egea Sedan 2.452 adetle üçüncülüğe kadar gerilemiş. Öte yandan Ocak-Şubat döneminde Egea Sedan'ın liderliği sürüyor. Bu dönemde Corolla ikinci, Clio ise üçüncü sırada yer alıyor.

2022 Ocak-Şubat en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet 1. Egea Sedan 5.493 2. Corolla 4.658 3. Clio 4.091 4. Duster 3.895 5. i20 2.754 6. Bayon 2.664 7. Megane Sedan 2.608 8. Taliant 2.175 9. Egea Cross 2.126 10. Tucson 1.463

2022 Şubat en çok satılan otomobiller Sıra Model Adet1. 1. Corolla 3.036 2. Clio 2.818 3. Egea Sedan 2.452 4. Duster 2.169 5. i20 1.496 6. Megane Sedan 1.308 7. Bayon 1.220 8. Corsa 1.140 9. Taliant 1.035 10. Civic Sedan 1.030

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