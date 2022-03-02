2022'nin ilk 2 ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller

- 2022 Ocak-Şubat en çok otomobil satan markalar
- 2022 Şubat en çok otomobil satan markalar
- 2022 Ocak-Şubat en çok satılan otomobiller
- 2022 Şubat en çok satılan otomobiller
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomotiv pazarına ilişkin ilk 2 aylık verileri paylaştı. Buna göre, otomobil satışlarında Renault'nun liderliği sürüyor. Şubat ayında ise Hyundai ikinci sırada.
5.396 adetle şubat ayını lider kapatan Renault'yu 4.182 adetle Hyundai izliyor. Lider görmeye alıştığımız Fiat ise 3.610 adetle üçüncü sırada. Toyota'nın dördüncü olduğu listede Dacia beşinci sırada geliyor. Ocak-Şubat döneminde ise Renault'nun yeri sabit ancak bu kez Fiat ikinci sırada. Volkswagen ise her iki listede de sekizinci sırada yer alıyor.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|9.442
|2.
|Fiat
|7.914
|3.
|Hyundai
|7.852
|4.
|Dacia
|5.645
|5.
|Toyota
|4.991
|6.
|Opel
|3.832
|7.
|Peugeot
|3.674
|8.
|Volkswagen
|3.349
|9.
|Honda
|3.119
|10.
|Citroen
|2.983
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|5.396
|2.
|Hyundai
|4.182
|3.
|Fiat
|3.610
|4.
|Toyota
|3.274
|5.
|Dacia
|2.897
|6.
|Peugeot
|2.277
|7.
|Opel
|2.252
|8.
|Volkswagen
|2.131
|9.
|Honda
|1.805
|10.
|Skoda
|1.683
Şubat ayında en çok tercih edilen otomobil modellerine baktığımızda ise Toyota Corolla'nın 3.036 adetle ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Clio 2.818 adetle ikinci sırada yer alırken, Fiat Egea Sedan 2.452 adetle üçüncülüğe kadar gerilemiş. Öte yandan Ocak-Şubat döneminde Egea Sedan'ın liderliği sürüyor. Bu dönemde Corolla ikinci, Clio ise üçüncü sırada yer alıyor.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Egea Sedan
|5.493
|2.
|Corolla
|4.658
|3.
|Clio
|4.091
|4.
|Duster
|3.895
|5.
|i20
|2.754
|6.
|Bayon
|2.664
|7.
|Megane Sedan
|2.608
|8.
|Taliant
|2.175
|9.
|Egea Cross
|2.126
|10.
|Tucson
|1.463
|Sıra
|Model
|Adet1.
|1.
|Corolla
|3.036
|2.
|Clio
|2.818
|3.
|Egea Sedan
|2.452
|4.
|Duster
|2.169
|5.
|i20
|1.496
|6.
|Megane Sedan
|1.308
|7.
|Bayon
|1.220
|8.
|Corsa
|1.140
|9.
|Taliant
|1.035
|10.
|Civic Sedan
|1.030
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..