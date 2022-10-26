2023 Opel Grandland GSe, 300 beygirlik hibrit sistemiyle sahnede

Opel Grandland GSe, özellikleriyle neler sunuyor?
2023 Opel Grandland GSe'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) sisteminde 1.6 litre benzinli motora iki elektrik motoru destek oluyor. Toplamda 300 hp güç üreten motorlar, dört tekerlekten çekişi de mümkün kılıyor. Söz konusu motorlarla 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlayan crossover'ın son hızı 235 km/s ancak saf elektrikli sürüş modunda bu değer 135 km/s ile sınırlandırılmış.
Tasarım olarak baktığımızda, 2023 Opel Grandland GSe'de jantların dışında ön kaputun da siyah renkte tercih edilebildiğini görüyoruz. Böylelikle siyah tavan, sütunlar ve yan ayna kapaklarıyla güzel bir uyum sağlanıyor. Bunun dışında GSe rozeti ve bu versiyona özel tasarlanan arka difüzör, içeride ise daha iyi yanal destek sunan Alcantara kaplı koltuklar, görsel açıdan Opel Grandland GSe'nin farkını ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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