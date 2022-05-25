Yeni Volkswagen Amarok'un matrix LED farlarını gösteren yeni ipucu paylaşıldı

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Bu yıl bitmeden tanıtılması beklenen yeni nesil Volkswagen Amarok ile ilgili ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Alman üretici bu kez yeni Amarok'un farlarına odaklanan kısa bir video paylaştı.

İpucu videosunda yeni nesil 2022 Volkswagen Amarok'ta opsiyon olarak sunulacak olan matrix LED farları görmekteyiz. Söz konusu aydınlatmalarda şirketin IQ.Light teknolojisinden faydalanılıyor. Yeni Amarok'u "premium pickup" olarak nitelendiren şirket, giriş seviye donanım seviyeleri de dahil olmak üzere LED farları standart olarak sunacak. IQ.Light matrix LED teknolojisi ise üst seviyelerde bulunacak.

LED gündüz farlarının ana aydınlatma ünitelerini çevrelediği yeni Amarok, IQ.Light matrix LED far teknolojisi sayesinde ışık dağılımını sürüş ortamına göre (karşıdan gelen araç, yol ışıkları vb.) otomatik ayarlayabilecek. Ayrıca, virajlarda da direksiyondan gelen yönlendirme komutlarına göre viraj içini aydınlatarak sürücünün daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlayacak.

Daha önceki paylaşımlar sayesinde 2022 Volkswagen Amarok'un donanım seviyesine göre 30'dan fazla sürüş asistan sistemine, 10 yönlü elektrikli ayarlanabilir koltuklara, dijital gösterge paneline, özel ses sistemine ve dekoratif dikişlerle kombine edilen suni görünümlü yüzeylerle geleceğini biliyoruz.

Tasarımın yanı sıra motor seçenekleri de onaylanan yeni Amarok'ta bir benzinli ve dört tane dizel motor seçeneği sunulacak. Söz konusu motorlar 2.0 litre ve 3.0 litre dört veya altı silindirli olarak değişecek. Gücün yola aktarımı ise versiyona göre arkadan itiş, talep halinde dört çeker ve sürekli dört çeker sistemlerle sağlanacak.

Amarok'un donanım seviyeleri yeni nesilde yeniden yapılandırılacak. Giriş seviyesi modelin ismini taşırken sırasıyla yukarı doğru Life ve Style donanım seviyeleri karşımıza çıkacak. Bunun yanında arazi sürüşüne odaklanan PanAmericana ve asfalt odaklı Aventura versiyonları da zirveyi paylaşacak. 5.350 mm uzunluğa sahip olacağı belirtilen Amarok, satışa sunulduğu pazara göre tek veya çift kabin düzeniyle karşımıza çıkacak.

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2022 Volkswagen Amarok'un matrix LED farları böyle görünecek