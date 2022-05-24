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    2023 Honda CR-V'nin ilk resmi ipucu görselleri paylaşıldı

    Japon üretici, yeni Honda CR-V'nin tasarımıyla ilgili ilk resmi ipuçlarını paylaştı. CR-V'nin ön ve arka tasarımını gösteren ipuçları, Kuzey Amerika'da satılacak CR-V Hybrid'e ait.

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    Kısa süre önce Çin'de homologasyon onayı alan yeni 2023 Honda CR-V'nin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarını görmüştük. Yeni CR-V şimdi de doğrudan Japon markanın paylaştığı ipucu görselleriyle karşımızda.

    Kuzey Amerika'da satılacak 2023 Honda CR-V Hybrid'e ait olan görsellerdeki tasarımın Çin kaynaklı fotoğraflarla uyumlu olduğunu görüyoruz. Ön bölümü domine eden altıgen panjur ve ince farları birleştiren şerit bu kez krom değil siyah renkte karşımıza çıkıyor. Farları ayıran şeridin üst bölümünde gündüz LED'lerine yer verilmiş. Tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri de aynı fakat merkez havalandırmanın kenarlarındaki mat krom detaylar farklılık olarak öne çıkıyor.

    2023 Honda CR-V'nin arka bölümünde de yeni stop lambaları göze çarpıyor. Aydınlatmaların bagaj kapağında kalan kısmı oldukça ince ve L şekilli ünitelere sahip. Dikey kısmı ise Volvo'nun tasarım dilini anımsatıyor. Bu tasarımla eskiye göre daha kızgın görünen CR-V'nin tampon kısmında ince reflektörler ve krom görünümlü sahte egzoz çıkışları bulunuyor. Büyük SUV'u sportif gösteren bir bagaj spoyleri de dikkat çeken tasarım unsurları arasında.

    Yeni CR-V'nin teknik detayları belli değil ancak Japon üretici yenilenen SUV'un daha sportif bir sürüş deneyimi sağlamak adına daha gelişmiş bir hibrit sisteme sahip olacağını belirtti. Ayrıca açıklamada yeni CR-V'nin bu yaz tanıtılacağı ifade edildi. Aşağıdaki galeride Honda'nın paylaştığı resmi ipucu görsellerini ve Çin'de satılacak CR-V'nin (beyaz) tasarımını inceleyebilirsiniz.

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