Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Lamborghini Urus S tanıtıldı: Daha fazla güç ve agresif tasarım

    Orijinal Urus'un yerini almaya hazırlanan yeni Lamborghini Urus S, geçen ay tanıtılan Performante versiyonu ile aynı güce sahip. İşte yeni Urus S'in tasarımı ve özellikleri:
    Oy Ver

    2023 Lamborghini Urus S tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Lamborghini, geçtiğimiz ay sevilen süper SUV modeli Urus'un daha ateşli versiyonu Performante'yi görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise doğrudan giriş seviye Urus'un yerini alacak olan 2023 Lamborghini Urus S ile karşımızda.

    Yeni Lamborghini Urus S, tıpkı Performante gibi twin turbo 4.0 litre V8 motorun güncellenmiş versiyonunu kullanıyor. Urus S bu sayede 657 hp (666 PS) güç ve 850 Nm tork sunuyor. Orijinal Urus'ta ise güç değeri 641 hp (650 PS) olarak karşımıza çıkıyor.

    Urus, 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlarken Urus S'te bu süre 3,5 saniyeye düşüyor. Urus Performante ise aynı değerlere sahip olmasına rağmen 3,3 saniye ile Urus S'ten daha hızlı çünkü ondan 47 kg daha hafif. Öte yandan Urus S'in son hızı ise (305 km/s) orijinal Urus ile aynı.

    2023 Lamborghini Urus S tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Urus S'in 0-200 km/s hızlanması 12,5 saniye sürüyor. Urus'ta ise bu süre 12,7 saniye. Fren sisteminde de önde 10 pistonlu monoblok ve arkada 1 pistonlu yüzer kaliperlerle birlikte karbon seramik diskler görev yapıyor. Bu sistem ile Urus S'in 100 km/s hızdayken tamamen durma mesafesi 33,7 metre olarak karşımıza çıkıyor.

    Tasarım olarak baktığımızda yeni Urus S'i orijinal Urus'tan ayıran bazı ufak değişiklikler mevcut. Mat siyah boyalı paslanmaz çelik koruma plakasını standart olarak sunan yeni ön tampon bunlardan bir tanesi. Bunun dışında mat siyah hava girişlerine sahip karbon fiber ön kaput ve aracı daha agresif gösteren yeni arka tampon da farklar arasında gösterilebilir.

    21 inçlik standart jantların yanı sıra yeni 22 ve 23 inçlik opsiyonların da sunulduğu Lamborghini Urus S'in iç mekanında ise yeni trim ve renk seçenekler karşımıza çıkıyor. Urus S'in İtalya'daki fiyatı vergiler hariç 195 bin 538 euro olarak açıklandı. Bu noktada Performante'nin yaklaşık 220 bin euroluk fiyatına göre daha uygun bir model olarak karşımıza çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 10 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız