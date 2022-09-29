Yeni Lamborghini Urus S tanıtıldı: Daha fazla güç ve agresif tasarım

Lamborghini, geçtiğimiz ay sevilen süper SUV modeli Urus'un daha ateşli versiyonu Performante'yi görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise doğrudan giriş seviye Urus'un yerini alacak olan 2023 Lamborghini Urus S ile karşımızda.
Yeni Lamborghini Urus S, tıpkı Performante gibi twin turbo 4.0 litre V8 motorun güncellenmiş versiyonunu kullanıyor. Urus S bu sayede 657 hp (666 PS) güç ve 850 Nm tork sunuyor. Orijinal Urus'ta ise güç değeri 641 hp (650 PS) olarak karşımıza çıkıyor.
Urus, 0-100 km/s hızlanmasını 3,6 saniyede tamamlarken Urus S'te bu süre 3,5 saniyeye düşüyor. Urus Performante ise aynı değerlere sahip olmasına rağmen 3,3 saniye ile Urus S'ten daha hızlı çünkü ondan 47 kg daha hafif. Öte yandan Urus S'in son hızı ise (305 km/s) orijinal Urus ile aynı.
Urus S'in 0-200 km/s hızlanması 12,5 saniye sürüyor. Urus'ta ise bu süre 12,7 saniye. Fren sisteminde de önde 10 pistonlu monoblok ve arkada 1 pistonlu yüzer kaliperlerle birlikte karbon seramik diskler görev yapıyor. Bu sistem ile Urus S'in 100 km/s hızdayken tamamen durma mesafesi 33,7 metre olarak karşımıza çıkıyor.
Tasarım olarak baktığımızda yeni Urus S'i orijinal Urus'tan ayıran bazı ufak değişiklikler mevcut. Mat siyah boyalı paslanmaz çelik koruma plakasını standart olarak sunan yeni ön tampon bunlardan bir tanesi. Bunun dışında mat siyah hava girişlerine sahip karbon fiber ön kaput ve aracı daha agresif gösteren yeni arka tampon da farklar arasında gösterilebilir.
21 inçlik standart jantların yanı sıra yeni 22 ve 23 inçlik opsiyonların da sunulduğu Lamborghini Urus S'in iç mekanında ise yeni trim ve renk seçenekler karşımıza çıkıyor. Urus S'in İtalya'daki fiyatı vergiler hariç 195 bin 538 euro olarak açıklandı. Bu noktada Performante'nin yaklaşık 220 bin euroluk fiyatına göre daha uygun bir model olarak karşımıza çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum