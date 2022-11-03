2023 yılına yaklaşmamızla birlikte zam haberleri gelmeye başladı. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklandı. Bu da demek oluyor ki, diğer bazı vergi, harç ve cezalar gibi 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) de yüzde 122,93 zam gelecek.

Cumhurbaşkanı MTV zam oranını değiştirebilir

Öncelikle şunu belirtelim ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı artırma ya da düşürme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı, 2023'te MTV zammı için yeniden değerlene oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak kaydıyla yeni oran belirleyebilir. Örneğin geçen yıl yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklandı ancak MTV'ye yüzde 25 zam yapıldı.

2023'te IMEI harcı, MTV ve cezalara ne kadar zam gelecek? 1 sa. önce eklendi

Eğer değişiklik yapılmadığını varsayarsak 2023'te MTV'ye ciddi bir zam gelecek. Buna göre, motor silindir hacmi 1300 cm3 ve altında olan 1-3 yaş arası otomobillerde en düşük vergi 1313 liradan 2927 liraya çıkacak. Yine aynı dilim için 2023'te ödenecek en yüksek MTV ise 1576 liradan 3514 liraya yükselecek.

Motor silindir hacmi 1301 - 1600 cm3 arasında olan 1 - 3 yaş arası otomobiller de ise ödenecek yıllık MTV tutarı 2287 liradan 5100 liraya çıkacak. Motosikletlerde ise 100 - 250 cm3'e kadar olan 1 - 3 yaş arası en düşük MTV tutarı 245 liradan 546 liraya çıkacak.

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2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar olacak?