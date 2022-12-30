Engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımında 2023 için yeni üst limit açıklandı

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Engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımında yeni üst limitin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Söz konusu karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023'te Engelliler için ÖTV muafiyetli araç limiti 450.500 TL'den 1.004.200 TL'ye yükseldi.

Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılında çok yükseldiği için eski ÖTV muafiyetli araç limitiyle çok sınırlı sayıda otomobil alınabiliyordu. SUV modeller bu limitin çok üzerinde kalıyordu. Bugünün şartlarında bazı SUV'lar dahil birçok model 1 milyon TL'lik yeni limite uyuyor. Üst sınırda bir araç almak isterseniz ÖTV muafiyetiyle birlikte fiyatı 555 bin TL civarına denk geliyor.

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Bu durum ÖTV muafiyetli araç alım limitinin artmasını bekleyenler için olumlu bir gelişme elbette ancak kısa süre önce bu işlem için gereken şartlarda düzenlemeye gidilmiş ve şartlar biraz daha sertleştirilmişti. Bu konuyla ilgili haberimizi de buradaki linkten inceleyebilirsiniz.

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ÖTV muafiyetli araç alımında 2023 için üst limit açıklandı