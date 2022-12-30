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    Anlık Bildirim

    Engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımında 2023 için yeni üst limit açıklandı

    Engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limitin yeniden değerleme oranı kadar yani yüzde 123 artması bekleniyordu. Beklenen karar sonunda Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte detaylar:
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    ÖTV muafiyetli araç alımında 2023 için üst limit açıklandı Tam Boyutta Gör

    Engelliler için ÖTV muafiyetli araç alımında yeni üst limitin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Söz konusu karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023'te Engelliler için ÖTV muafiyetli araç limiti 450.500 TL'den 1.004.200 TL'ye yükseldi.

    Sıfır otomobil fiyatları 2022 yılında çok yükseldiği için eski ÖTV muafiyetli araç limitiyle çok sınırlı sayıda otomobil alınabiliyordu. SUV modeller bu limitin çok üzerinde kalıyordu. Bugünün şartlarında bazı SUV'lar dahil birçok model 1 milyon TL'lik yeni limite uyuyor. Üst sınırda bir araç almak isterseniz ÖTV muafiyetiyle birlikte fiyatı 555 bin TL civarına denk geliyor.

    Bu durum ÖTV muafiyetli araç alım limitinin artmasını bekleyenler için olumlu bir gelişme elbette ancak kısa süre önce bu işlem için gereken şartlarda düzenlemeye gidilmiş ve şartlar biraz daha sertleştirilmişti. Bu konuyla ilgili haberimizi de buradaki linkten inceleyebilirsiniz.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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