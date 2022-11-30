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    Yeni Opel Astra Electric tanıtıldı: 156 hp güç, 416 km menzil

    Stellantis'in Avrupa'daki elektrikli araç atağı kapsamında geliştirilen 2023 Opel Astra Electric, teknik olarak kuzeni e-308 ile yakından ilişkili ancak bazı noktalarda farklılıklar mevcut.
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    2023 Opel Astra Electric tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Stellantis çatısı altındaki markaların Avrupa'daki elektrikli araç atağı sürüyor. Bu kez sahne ışıklarının altındaki model yeni Opel Astra Electric. Hatchback ve station wagon gövde tiplerinde tercih edilebilecek olan elektrikli Opel Astra, 2023'ün bahar döneminde satışa sunulmuş olacak.

    Elektrikli Opel Astra, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2023 Opel Astra Electric, tahmin edileceği üzere geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Peugeot e-308 ile teknik olarak yakından ilişkili. Ön tekerleklere güç veren bir elektrik motoruna sahip olan Astra Electric, tıpkı kuzeni e-308 gibi 115 kW (156 hp) güç sunuyor ancak tork tarafında sürpriz bir biçimde 10 Nm artışla toplam 270 Nm tork değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

    Elektrikli Opel Astra'nın batarya kapasitesi de 54 kWsa (51 kWsa kullanılabilir) olmak üzere kuzeniyle aynı değere sahip. Ancak sunulan menzil tarafında bir farklılık söz konusu. Peugeot e-308, WLTP'ye göre 400 km sürüş menzili sunarken, Astra Electric'te bu değerin 416 km olduğunu görmekteyiz. Tork fazlalığına rağmen bu artış az da olsa önemli.

    2023 Opel Astra Electric tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Astra Electric'in batarya paketinde 17 modül içerisine yerleştirilmiş toplam 102 pil hücresi bulunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile bataryayı 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaştırmak mümkün. Bunun dışında otomobilde Wall Box için üç fazlı 11 kW dahili şarj cihazı da standart olarak sunuluyor. Enerji tüketimi ise WLTP'ye göre 14.9 kWsa/100km olarak açıklanmış durumda.

    Otomobilin performans verileri henüz açıklanmadı fakat Opel, son hızın 170 km/s ile sınırlı olduğunu duyurdu. Şirket, bu konuda çoğu elektrikli otomobilin 150 veya 160 km/s ile limitlendirildiğini belirtiyor. Sürüş deneyimi konusunda ise Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı mod sunuluyor. Görünen o ki, e-308'de bulunan ve sürücü gaz pedalından ayağını kaldırdığında uygulanan rejeneratif frenlemenin etkisini artıran Brake modu bu modelde bulunmuyor.

    Zeminde konumlandırılan bataryaların elektrikli Astra'nın yaşam ve bagaj hacmi üzerinde çok büyük olmasa da etkisi var. Station wagon gövde tipindeki Astra Sports Tourer Electric'ten örnek veren marka, arka koltuklar kullanımdayken 516 litre, bu koltuklar yatırıldığında ise 1553 litreye kadar bagaj hacmi sunulduğunu belirtiyor. İçten yanmalı motorlu versiyonlarda bu değerler sırasıyla 600 ve 1634 litre şeklinde karşımıza çıkıyor.

    2023 Opel Astra Electric tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2023 Opel Astra Electric, iç ve dış tasarım olarak standart versiyonlardan pek farklı değil. Bu noktada, öndeki Opel Vizor tasarımı, 168 LED bileşenden oluşan Intelli-Lux LED Pixel farlar, 18 inç elmas kesim alaşım jantlar, AGR onaylı ön koltuklar, opsiyonel Alcantara döşeme, iki tane 10 inç ekrandan oluşan dijital Pure Panel, head-up display ve doğal ses tanıma gibi özellikler öne çıkıyor.

    Elektrikli Astra'nın sürüş asistanları arasında ise otomatik acil durum frenine sahip ön çarpışma asistanı, aktif şeritte tutma asistanı, yorgunluk algılama, arka çapraz trafik uyarısı ve yarı otonom şerit değiştirme gibi yeni Intelli-Drive 2.0 paketine bağlı pek çok teknoloji sunuluyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 13 saat önce

    maaşallah

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    gun 19 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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