Tam Boyutta Gör Hem dünya çapında hem de ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Toyota Corolla'nın ismi 2021 yılında tanıtılan Corolla Cross ile C-SUV segmentine taşındı.Görünen o ki Japon üreticinin Corolla ile ilgili daha da ilginç planları var.

Automotive News'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, Toyota, sevilen modeli Corolla'yı temel alan bir pickup geliştirmeyi düşünüyor. Öte yandan, yöneticiler bu fikre sıcak baksa da proje henüz emekleme aşamasında ve başlaması için şu an yeşil ışık yakılsa dahi nihai ürünün ortaya çıkması için 4-5 yıllık bir zaman dilimi söz konusu.

Detaylar şimdilik oldukça sınırlı fakat Corolla temelli pickup'ın Hilux'ın altında konumlanacağı ifade ediliyor. Görünen o ki Toyota, bu yeni modeliyle ABD pazarındaki Ford Maverick ve Hyundai Santa Cruz gibi modellerle rekabeti gözüne kestirmiş durumda. Öyle ki bu pickup'ın da olası rakipleri gibi monokok gövdeye sahip olacağı konuşuluyor.

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Automotive News'e göre, kompakt pickup'ın Toyota'nın ABD'deki Mississippi fabrikasında üretilmesi muhtemel. Öte yandan, Corolla'nın 2025 yılında yeni nesline geçiş yapacağını da belirtelim. Yeni pickup'ın 2027 gibi tanıtılacağını düşünürsek, mevcut Corolla'yı değil bir sonraki jenerasyonu temel alacaktır.

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Toyota, Corolla'yı temel alan bir pickup geliştirmeyi düşünüyor