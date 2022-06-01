2022 Toyota Corolla fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Haziran ayına giriş yapmamızla birlikte döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle zamlı fiyatlar listelere yansımaya başladı. Toyota'nın Haziran 2022 fiyat listesinde Corolla'ya yüzde 6 civarında zam yapıldığın görmekteyiz. İşte 2022 Haziran Toyota Corolla fiyat listesi:
2022 model Toyota Corolla fiyatı geçen ay sonunda 1.5 Vision seviyesiyle birlikte 432.650 TL'den başlıyordu. Bugün itibarıyla aynı versiyonun fiyatı 456.500 TL'ye yükseldi. Yeni zamlarla birlikte 1.5 Dream paketin fiyatı da 500 bin TL sınırını aşmış durumda. En pahalı seçenek olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 637.800 TL fiyat etiketine sahip.
Corolla Hibrit'te de durum pek farklı değil. Kısa süre önce 578.050 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT'nin fiyatı haziran itibarıyla 609.850 TL'ye yükseldi. Corolla Hibrit'in en pahalı seçeneği de 690.800 TL'lik fiyatıyla 700 bin TL sınırına dayanmış durumda.
|Versiyon
|2022-Haziran
|2022-Mayıs
|1.5 Vision
|456.500 TL
|432.600 TL
|1.5 Vision Multidrive S
|476.600 TL
|451.750 TL
|1.5 Dream
|504.850 TL
|478.500 TL
|1.5 Dream Multidrive S
|524.950 TL
|497.600 TL
|1.5 Flame Multidrive S
|558.350 TL
|529.250 TL
|1.5 Flame X-Pack Multidrive S
|589.450 TL
|558.700 TL
|1.5 Passion X-Pack Multidrive S
|637.800 TL
|604.550 TL
|Versiyon
|2022-Haziran
|2022-Mayıs
|Hybrid Dream e-CVT
|609.850 TL
|578.050 TL
|Hybrid Flame e-CVT
|621.700 TL
|589.250 TL
|Hybrid Flame X-Pack e-CVT
|642.400 TL
|608.900 TL
|Hybrid Passion X-Pack e-CVT
|690.800 TL
|654.750 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.