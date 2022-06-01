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    2022 Toyota Corolla fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Türkiye'de üretilen ve hibrit versiyonuyla da tercih edilebilen 2022 model Toyota Corolla fiyatları haziran ayında yüzde 6'ya yakın zamlandı. Peki Toyota Corolla otomobillerin fiyatı ne kadar? 
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    Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi: İşte yeni fiyatlar
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    Haziran ayına giriş yapmamızla birlikte döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle zamlı fiyatlar listelere yansımaya başladı. Toyota'nın Haziran 2022 fiyat listesinde Corolla'ya yüzde 6 civarında zam yapıldığın görmekteyiz. İşte 2022 Haziran Toyota Corolla fiyat listesi:

    2022 model Toyota Corolla fiyatı geçen ay sonunda 1.5 Vision seviyesiyle birlikte 432.650 TL'den başlıyordu. Bugün itibarıyla aynı versiyonun fiyatı 456.500 TL'ye yükseldi. Yeni zamlarla birlikte 1.5 Dream paketin fiyatı da 500 bin TL sınırını aşmış durumda. En pahalı seçenek olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 637.800 TL fiyat etiketine sahip.

    Corolla Hibrit'te de durum pek farklı değil. Kısa süre önce 578.050 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT'nin fiyatı haziran itibarıyla 609.850 TL'ye yükseldi. Corolla Hibrit'in en pahalı seçeneği de 690.800 TL'lik fiyatıyla 700 bin TL sınırına dayanmış durumda.

    Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi: İşte yeni fiyatlar
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    Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi
    Versiyon 2022-Haziran 2022-Mayıs
    1.5 Vision 456.500 TL 432.600 TL
    1.5 Vision Multidrive S 476.600 TL 451.750 TL
    1.5 Dream 504.850 TL 478.500 TL
    1.5 Dream Multidrive S 524.950 TL 497.600 TL
    1.5 Flame Multidrive S 558.350 TL 529.250 TL
    1.5 Flame X-Pack Multidrive S 589.450 TL 558.700 TL
    1.5 Passion X-Pack Multidrive S 637.800 TL 604.550 TL

    Corolla Hibrit 2022 Haziran fiyat listesi
    Versiyon 2022-Haziran 2022-Mayıs
    Hybrid Dream e-CVT 609.850 TL 578.050 TL
    Hybrid Flame e-CVT 621.700 TL 589.250 TL
    Hybrid Flame X-Pack e-CVT 642.400 TL 608.900 TL
    Hybrid Passion X-Pack e-CVT 690.800 TL 654.750 TL
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    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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