2022 Toyota Corolla fiyatları haziranda zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Tam Boyutta Gör

Haziran ayına giriş yapmamızla birlikte döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle zamlı fiyatlar listelere yansımaya başladı. Toyota'nın Haziran 2022 fiyat listesinde Corolla'ya yüzde 6 civarında zam yapıldığın görmekteyiz. İşte 2022 Haziran Toyota Corolla fiyat listesi:

2022 model Toyota Corolla fiyatı geçen ay sonunda 1.5 Vision seviyesiyle birlikte 432.650 TL'den başlıyordu. Bugün itibarıyla aynı versiyonun fiyatı 456.500 TL'ye yükseldi. Yeni zamlarla birlikte 1.5 Dream paketin fiyatı da 500 bin TL sınırını aşmış durumda. En pahalı seçenek olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S ise 637.800 TL fiyat etiketine sahip.

Elektrikli 2023 BMW iX1 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. önce eklendi

Corolla Hibrit'te de durum pek farklı değil. Kısa süre önce 578.050 TL'den satılan Hybrid Dream e-CVT'nin fiyatı haziran itibarıyla 609.850 TL'ye yükseldi. Corolla Hibrit'in en pahalı seçeneği de 690.800 TL'lik fiyatıyla 700 bin TL sınırına dayanmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon 2022-Haziran 2022-Mayıs 1.5 Vision 456.500 TL 432.600 TL 1.5 Vision Multidrive S 476.600 TL 451.750 TL 1.5 Dream 504.850 TL 478.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 524.950 TL 497.600 TL 1.5 Flame Multidrive S 558.350 TL 529.250 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 589.450 TL 558.700 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 637.800 TL 604.550 TL

Corolla Hibrit 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon 2022-Haziran 2022-Mayıs Hybrid Dream e-CVT 609.850 TL 578.050 TL Hybrid Flame e-CVT 621.700 TL 589.250 TL Hybrid Flame X-Pack e-CVT 642.400 TL 608.900 TL Hybrid Passion X-Pack e-CVT 690.800 TL 654.750 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Toyota Corolla 2022 Haziran fiyat listesi: İşte yeni fiyatlar