2023 Toyota Crown ailesi tanıtıldı: Yeni tasarım ve dört farklı gövde tipi

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Uzun yıllardır sedan formunda kendine has logosuyla üretilen, Japonya ve diğer bazı yabancı ülkelerde hala satışta olan Toyota Crown da otomotiv dünyasındaki değişime direnemedi. Yeni 2023 Toyota Crown, yepyeni tasarımı ve sedan-crossover karışımı gövdesiyle karşımızda.

2023 Toyota Crown, özellikleriyle neler sunuyor?

2023 Toyota Crown, fotoğraflarda görüldüğü üzere dış tarafta iki renkli kombinasyonla da tercih edilebilecek. Otomobilin ön bölümü Japon üreticinin yeni tasarım dili doğrultusunda tasarlanmış. İnce LED aydınlatmalar çıkıntılı burun kısmındaki ışık şeridiyle birleşiyor. Alt kısımda ise parlak siyah detaylarla çevrili büyük bir panjur, dikey hava girişleri ve boydan boya uzanan mat krom bir parça göze çarpıyor.

Profilden bakıldığında geriye doğru eğimli tavan çizgisi ve C sütununda yükselen omuz çizgisiyle dikkat çeken modelin çift tonlu jantları 19 ila 21 inç arasında değişiyor. Arka bölümde ise boydan boya uzanan LED stoplar Toyota logosunda birleşiyor. Alt kısımda ise büyük bri 'Crown' yazısı bulunuyor. Tampon, çamurluk ve eteklerdeki siyah plastik eklentiler de yeni Crown'a crossover tarzı bir hava katıyor.

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Yeni Toyota Crown'ın ölçülerine baktığımızda 4928 mm uzunluğa, 1839 mm genişliğe, 1539 mm yüksekliğe ve 2850 mm aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da onu ülkemizde de satılan Camry'den biraz daha uzun bir model yapıyor. Aks mesafesi de 25 mm daha fazla olan Crown'ın genişliği ise Camry ile aynı.

İç mekan ve donanımlar

Otomobilin iç mekanında fiziksel kontrollere sahip üç kollu direksiyon simidi ve onun hemen arkasında 12.3 inç dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Merkezde ise 12.3 inç Toyota Audio multimedya sistemi bulunuyor. Bulut tabanlı navigasyon özelliği de sunan sistem kablosuz güncelleme desteği almakla birlikte 'Hey Toyota' komutuyla aktif olan akıllı asistana da sahip.

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Yeni haliyle ABD pazarına da dönüş yapacak olan Toyota Crown, giriş seviyesinden itibaren sekiz yönlü ayarlanabilir ve ısıtmalı koltuklar, kumaş ve Softex döşeme, çift bölgeli otomatik klima, kablosuz cep telefonu şarjı ve 6 hoparlörlü ses sistemi gibi donanımlar sunuyor. Üst versiyonlarda ise ısıtmalı ve havalandırmalı deri ön koltuklar, arka koltuk ısıtma, yağmur sensörü, panoramik cam tavan, 11 hoparlörlü JBL ses sistemi ve adaptif süspansiyon gibi donanımlar karşımıza çıkıyor.

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Motor seçenekleri

Kaputun altında 2.5 litre dört silindirli motor, iki elektrik motoru, e-CVT ve yeni geliştirilen nikel-metal hidrit pilden oluşan hibrit sistem bulunuyor. Toyota bu motorun teknik detaylarını açıklamadı. Crown Platinum'da ise yeni Hybrid Max ünite yer alıyor. 2.4 litre dört silindirli motor ve ön tarafta konumlanan bir elektrik motorundan oluşan bu sistemde 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Söz konusu sistem toplamda 340 hp güç üretiyor.

Tüm modeller arka aksa konumlandırılmış bir elektrik motorunu içeren yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Crown Platinum'da ise daha gelişmiş, gücün %80'ini arka tekerleklere aktarabilen E-Four Advanced AWD sistem bulunuyor. Bu versiyonda ayrıca yüksek güçlü su soğutmalı (arka) elektrik motoru kullanıldığı belirtiliyor.

Dört farklı gövde tipi

Toyota, sedan-crossover karışımı gövdeye sahip yeni Crown'ın yanı sıra üç farklı gövde tipini de konsept formunda karşımıza çıkardı. Yeni Crown serisini oluşturan bu araçlar da sırasıyla sedan, kompakt crossover ve büyük SUV olarak değişiyor. Tüm bu modeller 2023-2024 yılları arasında piyasaya sürülecek. Yeni Toyota Crown ve diğer gövde tiplerinin tasarımlarını aşağıdaki galeriden inceleyebilirsiniz:

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2023 Toyota Crown tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri