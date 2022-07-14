Tam Boyutta Gör

Panasonic, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada dünyanın en büyük pil fabrikasını Kansas eyaletinde inşa edeceklerini açıkladı. Fabrikanın kurulumu ve işletmesi Panasonic'e ait olurken yatırımının büyüklüğü ise 4 milyar dolar değerinde. Bu, eyaletin şimdiye kadarki en büyük yatırım anlaşması olarak da tarihe geçiyor.

Almanya ve Çin'de üretilen Tesla modelleri farklı kalitede 3 gün önce eklendi

Kurulacak olan dev fabrika elektrikli otomobiller için en büyük pil üretim tesisleri arasında olacak. Yaklaşık 8 bin kişilik yüksek kaliteli istihdam sağlayacak olan fabrika, Tesla için üretim bantlarını çalıştıracak. Panasonic halihazırda Nevada'da bulunan Gigafactory'yi zaten ortaklaşa işletiyor. Dolayısıyla Tesla ile yakın bir iş birliği içerisinde. Proje sonunda ise 4 bin kalıcı istihdamın sağlanacağı aktarılıyor.

Elektrikli otomobil teknolojilerinde dev yatırımlar sürüyor

COVID-19 pandemisi nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Tesla, 2020 ile 2021 yılları arasında araç teslimatlarının yüzde 90 oranında artmış olduğunu aktarıyor. Tesla'nın pil hücrelerine olan talebinin büyüklüğünü ve ciddiyetini Austin, Teksas ve Berlin'de planladığı yeni fabrikalarından anlayabiliyoruz. Son yıllarda GM ve Ford hem pil hem de elektrikli otomobil üretim tesislerine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ford, otonom teknoloji vaatleri için 29 milyar dolar yatırım yapmış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Panasonic dünyanın en büyük pil fabrikasını kuruyor