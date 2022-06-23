2023 Toyota RAV4, multimedya ve güvenlik odaklı bir dizi güncellemeyle geliyor

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Toyota, Avrupa'da satılan RAV4 modeli için bir dizi yenilik duyurdu. 2018'de beşinci nesline geçiş yapan ve 2021'de makyajlanan Toyota RAV4, 2023 model yılında 12.3 inç TFT gösterge paneli, 10.5 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı ve güncellenmiş Toyota Safety Sense teknolojilerine kavuştu.

2023 Toyota RAV4'ün standart olarak sunulan multimedya sistemi, yolculukların sürekli güncellenen bilgilerle doğru şekilde planlanması için bulut tabanlı navigasyon içeriyor. Sistem ayrıca gideceğiniz güzergahtaki trafiğin durumu ve hedefinize vardığınızda park yeri bulmanızın ne kadar kolay veya zor olacağı konusunda canlı detaylar da aktarıyor.

Toyota'nın açıklamasına göre müşteriler dört yıl boyunca kablosuz güncelleme alacak olan 'Smart Service' veri paketi sayesinde akıllı telefonlarını araçla eşleştirmeye gerek kalmadan Toyota'nın en yeni multimedya ve navigasyon fonksiyonlarını kullanabilecek. Akıllı telefon entegrasyonu söz konusu olduğunda ise Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay uyumluluğu da standart olarak devrede.

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Müşterilerin araçlarıyla ilgili uyarı, sürüş analizi ve yakıt seviyesi gibi bilgileri takip edebilmesinin yanı sıra araçlarının konumunu da bulabileceği MyT akıllı telefon uygulamasının da listede olduğu 2023 Toyota RAV4'ün multimedya sistemi dahili sesli asistanla da kontrol edilebilecek. Bu noktada müşteriler klima, multimedya seçenekleri, telefon aramaları ve camlar gibi fonksiyonları sesli olarak kontrol edebilecek.

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2023 model RAV4'te opsiyon olarak sunulacak olan multimedya sistemi ise bunlara ek bazı fonksiyonlar sunacak. Veri bağlantısı yokken çalışan dahili navigasyon sistemi, trafik işareti algılama ve yerel hava durumu uyarıları bu fonksiyonlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor.

Yenilenen RAV4'te giriş seviyesi (7 inç versiyon) hariç tüm donanım seviyelerinde 12.3 inç TFT dijital gösterge paneli standart. Sürücüye kişiselleştirme seçenekleri sunan ekran Casual, Smart, Sport ve Tough olmak üzere dört farklı mod ve üç farklı düzen sunuyor. Bu da sürücünün ekranı kendi tercihlerine göre ayarlamasına ve istediği bilgileri görebilmesine imkan sağlıyor.

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Toyota Safety Sense güvenlik paketindeki özellikleri de güncellenen model kavşakta çarpışma önleme sistemi ve acil durum direksiyon asistanı yeni gelen özellikler arasında. Normalde sürücünün yola çıkan yayalardan kaçınmasını sağlayan sistem, PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonda bisikletlilere ve park halindeki araçlara da tepki verebiliyor. Çarpışma önleme sistemi PHEV versiyonda ayrıca önden gelen aracı tespit edip kafa kafaya çarpışma riskini azaltma özelliğine de sahip.

2023 Toyota RAV4'ün tasarımında herhangi bir değişim yok. Sadece yeni dış renk seçeneği eklenmiş. Motor seçeneklerinde de değişim olmayan 2023 Toyota RAV4'ün üretimine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlanacak. Bu arada mevcut RAV4 Hybrid'in ülkemizdeki başlangıç fiyatının da 1.361.300 TL'den başlıyor.

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2023 Toyota RAV4 tanıtıldı: İşte gelen yenilikler