Çeyrek satışları açıklandı: Samsung, Apple’ın önüne geçti

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2022’nin son çeyreğinde akıllı telefon pazarında Apple’ın gerisinde kalmıştı ancak 2023’ün ilk çeyrek raporunun açıklanması ile firma, tekrar birinciliği elde etti.

Google Pixel 7a ve Pixel Fold'un fiyatı sızdırıldı 10 sa. önce eklendi

Samsung, Apple ve Xiaomi ilk üçte

Ünlü araştırma firması Canalys, 2023’ün ilk çeyreği için akıllı telefon pazarından bir rapor yayınladı. Rapora göre Samsung, %22’lik pazar payı ile birinciliğe yükselirken Apple %21’lik pazar payı ile ikinciliğe sahip. Xiaomi, önceki seneye göre pazar yüzdesi kaybetse de üçüncülüğü korumuş. OPPO ise ufak bir yüzde yükselişi göstermiş. Firmaya göre akıllı telefon pazarı, bu çeyrekte 300 milyon satışın altında kalmış ve %12'lik bir düşüş göstermiş.

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde de birinci olsa da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Apple’ın gerisinde kalmıştı. Ancak Galaxy S23 serisinin satışlarının, Galaxy S22’den %70 daha yüksek olması Güney Koreli firmanın işine yaramışa benziyor. Son yıllarda akıllı telefon pazarı ciddi düşüşler görse de Canalys, yıl sonunda pazarın stabilize olacağını belirtti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.