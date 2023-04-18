Çeyrek satışları açıklandı: Samsung, Apple’ın önüne geçti

Samsung, Apple ve Xiaomi ilk üçte
Ünlü araştırma firması Canalys, 2023’ün ilk çeyreği için akıllı telefon pazarından bir rapor yayınladı. Rapora göre Samsung, %22’lik pazar payı ile birinciliğe yükselirken Apple %21’lik pazar payı ile ikinciliğe sahip. Xiaomi, önceki seneye göre pazar yüzdesi kaybetse de üçüncülüğü korumuş. OPPO ise ufak bir yüzde yükselişi göstermiş. Firmaya göre akıllı telefon pazarı, bu çeyrekte 300 milyon satışın altında kalmış ve %12'lik bir düşüş göstermiş.Kaynakça https://amateurphotographer.com/round-ups/camera_round_ups/iphone-14-pro-vs-samsung-s22-ultra-cameras-compared/ https://www.sammobile.com/news/samsung-smartphone-sales-q1-2023-reclaims-top-spot-apple/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)