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    Çeyrek satışları açıklandı: Samsung, Apple’ın önüne geçti

    2023’ün ilk çeyrek akıllı telefon satışları açıklandı. Rapora göre Samsung, Galaxy S23 serisinin başarı sayesinde Apple’ın önüne geçerek birinci sıraya yerleşti.
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    2023'ün ilk çeyreğinde Samsung Apple'ın önüne geçti Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2022’nin son çeyreğinde akıllı telefon pazarında Apple’ın gerisinde kalmıştı ancak 2023’ün ilk çeyrek raporunun açıklanması ile firma, tekrar birinciliği elde etti.

    Samsung, Apple ve Xiaomi ilk üçte

    Ünlü araştırma firması Canalys, 2023’ün ilk çeyreği için akıllı telefon pazarından bir rapor yayınladı. Rapora göre Samsung, %22’lik pazar payı ile birinciliğe yükselirken Apple %21’lik pazar payı ile ikinciliğe sahip. Xiaomi, önceki seneye göre pazar yüzdesi kaybetse de üçüncülüğü korumuş. OPPO ise ufak bir yüzde yükselişi göstermiş. Firmaya göre akıllı telefon pazarı, bu çeyrekte 300 milyon satışın altında kalmış ve %12'lik bir düşüş göstermiş.

    2023'ün ilk çeyreğinde Samsung Apple'ın önüne geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde de birinci olsa da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Apple’ın gerisinde kalmıştı. Ancak Galaxy S23 serisinin satışlarının, Galaxy S22’den %70 daha yüksek olması Güney Koreli firmanın işine yaramışa benziyor. Son yıllarda akıllı telefon pazarı ciddi düşüşler görse de Canalys, yıl sonunda pazarın stabilize olacağını belirtti.
    Kaynakça https://amateurphotographer.com/round-ups/camera_round_ups/iphone-14-pro-vs-samsung-s22-ultra-cameras-compared/ https://www.sammobile.com/news/samsung-smartphone-sales-q1-2023-reclaims-top-spot-apple/
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