Tam Boyutta Gör WhatsApp uygulaması 31 Aralık 2022 tarihinden sonra Apple, Samsung ve Huawei'nin binlerce akıllı telefonunda çalışmayı durduracak. Gelecek yıldan itibaren, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı kullanabilmeleri için en az Android 4.2 (Jelly Bean) veya iOS 12.1 yüklü bir akıllı telefona veya tablete ihtiyaçları olacak.

WhatsApp, mesajını "Herkesten Sil" yapmayanları kurtaracak 6 gün önce eklendi

iOS 10 ve iOS 11 yüklü iPhone'larda yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması 24 Ekim'de çalışmayı durdurmuştu. Bu kez, bir grup Android akıllı telefonun yanı sıra yalnızca iki iPhone modeli mesajlaşma uygulamasına erişimini kaybedecek.

2023 yılında WhatsApp çalıştıramayacak akıllı telefonlar

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Eğer akıllı telefonunuz bu listede yer alıyorsa ve 1 Ocak 2023 tarihinden sonra da WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazınızı daha yeni bir modele yükseltmeniz gerekiyor.

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WhatsApp, 2023 yılında artık bu telefon modellerinde çalışmayacak