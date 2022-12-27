WhatsApp, 2023 yılında artık bu telefon modellerinde çalışmayacak

iOS 10 ve iOS 11 yüklü iPhone'larda yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması 24 Ekim'de çalışmayı durdurmuştu. Bu kez, bir grup Android akıllı telefonun yanı sıra yalnızca iki iPhone modeli mesajlaşma uygulamasına erişimini kaybedecek.
2023 yılında WhatsApp çalıştıramayacak akıllı telefonlar
- iPhone 5
- iPhone 5c
- Archos 53 Platinum
- Grand S Flex ZTE
- Grand X Quad V987 ZTE
- HTC Desire 500
- Huawei Ascend D
- Huawei Ascend D1
- Huawei Ascend D2
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend P1
- Quad XL
- Lenovo A820
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus 4X HD
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus F5
- LG Optimus F6
- LG Optimus F7
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus L4 II Dual
- LG Optimus L5
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus L7
- LG Optimus L7 II
- LG Optimus L7 II Dual
- LG Optimus Nitro HD
- Memo ZTE V956
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Sony Xperia Arc S
- Sony Xperia miro
- Sony Xperia Neo L
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight ZT
Eğer akıllı telefonunuz bu listede yer alıyorsa ve 1 Ocak 2023 tarihinden sonra da WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, cihazınızı daha yeni bir modele yükseltmeniz gerekiyor.Kaynakça https://faq.whatsapp.com/1150261202542208 https://www.gizchina.com/2022/12/25/whatsapp-will-no-longer-work-on-these-smartphones/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d