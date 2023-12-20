2024'e 1.000 Mbps'ye varan hızda internet ile merhaba deyin!

Tam Boyutta Gör 2023’ün sona ermesine sayılı günler kaldı. Bir seneyi daha geride bırakırken Türkiye’de internet hızı konusundaki şikayetlerde dişe dokunur bir ilerleme olmadı. Speedtest’in Kasım sonu verilerine göre Türkiye, sabit internet hızıyla 105’inci sırada yer aldı. Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Jamaika, Filistin gibi ülkeler Türkiye’yi geçti.

Teknolojinin her sene ilerlemesinden kaynaklı olarak yüksek hızlı internetin önemi her geçen gün artıyor. Yüksek hızlı internet ihtiyacımız 2024 yılında daha da artacak.

2024 standartlarında internet

Türkiye’de yüksek hızlı internet arayan kullanıcılar TurkNet GigaFiber’i tercih ediyor. TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps’ye varan eşit download ve upload hızı elde ediyor. TurkNet GigaFiber’e ilk kez katılacak aboneler ilk 6 ay için 299,90 TL yerine ayda 199,90 TL ödüyor.

Oyuncular için uygun fiyatlı ve hızlı internet: TurkNet GigaFiber 1 hf. önce eklendi

Taahhütsüz yapıdaki TurkNet GigaFiber’i 12 ay sabit fiyat avantajıyla kullanma fırsatı elde edebilirsiniz. Hizmetinizi iptal etmek istediğinizde de kullanmadığınız ayların parasını geri alabilirsiniz. Böylelikle uzun sözler vermeden dilediğiniz kadar kullanma özgürlüğü elde edebilirsiniz.

TurkNet GigaFiber nerede var?

TurkNet GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı varsa ayda 199,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda yükleme ve indirme hızı elde edebilirsiniz.

Altyapı sorgulamak için: TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama

Kampanyaya katılmak için: TurkNet GigaFırsat Kampanyası

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