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    2024'e 1.000 Mbps'ye varan hızda internet ile merhaba deyin!

    TurkNet'in 1.000 Mbps'ye varan eşit download ve upload hızı sunan TurkNet GigaFiber interneti ile yeni yıla çağın standartlarını yakalayan internetle giriş yapabilirsiniz.
    2024'e 1.000 Mbps'ye varan hızda internet ile merhaba deyin! Tam Boyutta Gör
    2023’ün sona ermesine sayılı günler kaldı. Bir seneyi daha geride bırakırken Türkiye’de internet hızı konusundaki şikayetlerde dişe dokunur bir ilerleme olmadı. Speedtest’in Kasım sonu verilerine göre Türkiye, sabit internet hızıyla 105’inci sırada yer aldı. Burkina Faso, El Salvador, Nepal, Jamaika, Filistin gibi ülkeler Türkiye’yi geçti.

    Teknolojinin her sene ilerlemesinden kaynaklı olarak yüksek hızlı internetin önemi her geçen gün artıyor. Yüksek hızlı internet ihtiyacımız 2024 yılında daha da artacak.

    2024 standartlarında internet

    Türkiye’de yüksek hızlı internet arayan kullanıcılar TurkNet GigaFiber’i tercih ediyor. TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps’ye varan eşit download ve upload hızı elde ediyor. TurkNet GigaFiber’e ilk kez katılacak aboneler ilk 6 ay için 299,90 TL yerine ayda 199,90 TL ödüyor.

    Taahhütsüz yapıdaki TurkNet GigaFiber’i 12 ay sabit fiyat avantajıyla kullanma fırsatı elde edebilirsiniz. Hizmetinizi iptal etmek istediğinizde de kullanmadığınız ayların parasını geri alabilirsiniz. Böylelikle uzun sözler vermeden dilediğiniz kadar kullanma özgürlüğü elde edebilirsiniz.

    TurkNet GigaFiber nerede var?

    TurkNet GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı varsa ayda 199,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda yükleme ve indirme hızı elde edebilirsiniz.

    Altyapı sorgulamak için: TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama

    Kampanyaya katılmak için: TurkNet GigaFırsat Kampanyası

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1895 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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