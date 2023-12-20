2024'e 1.000 Mbps'ye varan hızda internet ile merhaba deyin!

Teknolojinin her sene ilerlemesinden kaynaklı olarak yüksek hızlı internetin önemi her geçen gün artıyor. Yüksek hızlı internet ihtiyacımız 2024 yılında daha da artacak.
2024 standartlarında internet
Türkiye’de yüksek hızlı internet arayan kullanıcılar TurkNet GigaFiber’i tercih ediyor. TurkNet GigaFiber müşterileri 1.000 Mbps’ye varan eşit download ve upload hızı elde ediyor. TurkNet GigaFiber’e ilk kez katılacak aboneler ilk 6 ay için 299,90 TL yerine ayda 199,90 TL ödüyor.
Taahhütsüz yapıdaki TurkNet GigaFiber’i 12 ay sabit fiyat avantajıyla kullanma fırsatı elde edebilirsiniz. Hizmetinizi iptal etmek istediğinizde de kullanmadığınız ayların parasını geri alabilirsiniz. Böylelikle uzun sözler vermeden dilediğiniz kadar kullanma özgürlüğü elde edebilirsiniz.
TurkNet GigaFiber nerede var?
TurkNet GigaFiber altyapısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli (Gebze) ve Bursa’da bulunuyor. Adresinizde TurkNet GigaFiber altyapısı varsa ayda 199,90 TL’ye 1.000 Mbps’ye varan hızda yükleme ve indirme hızı elde edebilirsiniz.
Altyapı sorgulamak için: TurkNet GigaFiber Altyapı Sorgulama
Kampanyaya katılmak için: TurkNet GigaFırsat KampanyasıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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