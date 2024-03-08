Rivian R3 ve R3X tanıtıldı: Retro tasarımıyla dikkat çekiyor

Rivian'ın yeni medium platformu üzerinde geliştirilen R3, tıplı R2 gibi, tek, çift ve üç motor seçeneklerine sahip olacak ve tepe modelde 0-100 km/h hızlanması 3 saniyenin altında olacak. Bütün modellerde menzil 480 km'nin üstünde olacak.
Rivian R2 ile aynı platform üzerinde inşa edilen araçlar, seviye 3 otonom sürüş yetenekleri, yeni 4695 formatında pil hücreleri ve Tesla'nın NACS şarj standardı ile gelecek.
Rivian, R3 modelinin fiyatını açıklamadı ancak R2'nin altında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Teslimatların ise 2026'da çıkacak olan R2 modelinden sonra olması bekleniyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.