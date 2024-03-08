Rivian R3 ve R3X tanıtıldı: Retro tasarımıyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör Rivian dün gerçekleştirdiği etkinlikle Rivian R2 modelini tanıttı. Şirket, R2'yi tanıttıktan sonra sürpriz yaparak R3 ve R3X kompakt crossover modellerini de tanıttı. Retro görünümüyle dikkat çeken araç büyük beğeni topladı.

Rivian'ın yeni medium platformu üzerinde geliştirilen R3, tıplı R2 gibi, tek, çift ve üç motor seçeneklerine sahip olacak ve tepe modelde 0-100 km/h hızlanması 3 saniyenin altında olacak. Bütün modellerde menzil 480 km'nin üstünde olacak.

Tam Boyutta Gör R3X ise R3'ün arazi şartları için geliştirilen versiyonu olma özelliği taşıyor. Üç motorlu olan araç, daha geniş tekerleklere ve yerden yükseltilmiş bir gövdeye sahip.

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Rivian R2 ile aynı platform üzerinde inşa edilen araçlar, seviye 3 otonom sürüş yetenekleri, yeni 4695 formatında pil hücreleri ve Tesla'nın NACS şarj standardı ile gelecek.

Rivian, R3 modelinin fiyatını açıklamadı ancak R2'nin altında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Teslimatların ise 2026'da çıkacak olan R2 modelinden sonra olması bekleniyor.

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Rivian R3 ve R3X tanıtıldı: İşte özellikleri