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    iPhone SE 4 kılıf sızıntıları, lansman öncesi telefonun tasarımını gözler önüne seriyor

    Akıllı telefon dünyası nefesini tutmuş bugün tanıtılması beklenen iPhone SE 4’ü beklerken, lansman öncesi gelen son sızıntılar telefonun tasarımını gözler önüne seriyor.

    iPhone SE 4'ün tasarımı lansmana saatler kala ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Apple, bugün gerçekleştireceği özel etkinlikle yeni iPhone SE 4 modelini tanıtacak. Etkinlik öncesinde ise cihazın tasarımına dair önemli ipuçları veren koruyucu kılıflar çevrim içi mağazalarda görüntülendi. Bu sızıntılar, daha önce paylaşılan görselleri doğrular nitelikte.

    Tasarım açısından iPhone SE 4, selefiyle benzer bir arka görünüme sahip olsa da ön panelde köklü değişiklikler sunuyor. Apple, yıllardır SE serisinin simgesi haline gelen ana ekran tuşuna veda ederek çentikli bir ekran tasarımına geçiş yapıyor. Face ID teknolojisini barındıran bu çentik, parmak izi okuyucunun yerine yüz tanıma sistemini getiriyor.

    Yeni modelin bir diğer dikkat çekici detayı ise MagSafe desteğinin olmaması. Koruyucu kılıflarda manyetik hizalama halkalarının bulunmaması, cihazın MagSafe uyumlu olmayacağı yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Kamera tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor; SE 3 modeline benzer bir arka kamera modülü karşımıza çıkacak.

    Donanım özelliklerine baktığımızda ise önemli yükseltmeler göze çarpıyor. Arka kameranın çözünürlüğü 12 MP’den 48 MP’ye çıkarılarak daha fazla detay ve gelişmiş fotoğraf işleme yetenekleri sunması bekleniyor. Ön kamera da 7 MP’den 12 MP’ye yükseltilerek daha kaliteli selfie çekimleri sağlıyor.

    Ekran tarafında en büyük değişimlerden biri gerçekleşiyor. Önceki modelde kullanılan 4.7 inç LCD ekranın yerine, 6.1 inçlik OLED bir panel geliyor. Bu ekran, renk doğruluğu, kontrast ve parlaklık açısından büyük bir iyileşme sunuyor. 800 nit parlaklık seviyesi sayesinde güneş ışığında daha iyi bir görünürlük sağlarken, HDR içeriklerde 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.

    Şu an için bu bilgilerin tamamı resmi olarak doğrulanmış değil. Apple’ın etkinliğiyle birlikte tüm detaylar kesinlik kazanacak.

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