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    iPhone 16 serisi için iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı

    Apple, yılın ilerleyen aylarında iPhone 16 serisini tanıtacak. Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelleri hakkında kısa bir süre önce iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı.
    iPhone 16 serisi için iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, geleneksel olarak yeni iPhone’larını benzer tarihlerde tanıtıyor. Dolayısıyla iPhone 16 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tasarımsal açıdan çok fazla değişiklikler getirmemesi beklenen iPhone 16 ailesi ile birlikte iki yeni renk seçeneğinin geleceği iddia ediliyor. Bu renklerin mevcut serideki iki rengin yerini alması bekleniyor.

    iPhone 16’ya iki yeni renk

    Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardıklarına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için hazırlanan renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Gümüş, Doğal (Gri) ve Gül Titanyum olacak. Bu otomatik olarak, oldukça popüler olan iPhone 15 Pro'nun Mavi Titanyum renginin artık 16 serisi için sunulmayacağı ve yerini gül rengi seçeneğinin geleceği anlamına geliyor. Mavi Titanyum renk seçeneğinin seriden çıkarılacağı önceki söylentilerde de dile getirilmişti.

    Öte yandan, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus görünüşe göre siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz renklerde sunulacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus siyah, yeşil, pembe, mavi ve sarı renklerde mevcut. Dolayısıyla mevcut sarı rengin yerine beyaz gelecek gibi görünüyor.

    Elbette bu renklerin isimlendirmesinde Apple değişiklikler yapabilir. Hatırlanacağı üzere firma, iPhone 12’nin beyaz renk seçeneğini iPhone 13’te Starlight olarak yeniden adlandırmıştı. Bu nedenle aynı olan renklerde de isim değişikliği görülebilir. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinde tasarımsal olarak büyük değişiklikler beklenmiyor. Yeni bir Capture düğmesine ek olarak kameraların dikey olarak düzenlenmesi beklenen değişiklikler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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