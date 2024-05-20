iPhone 16 serisi için iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı

iPhone 16’ya iki yeni renk
Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardıklarına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için hazırlanan renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Gümüş, Doğal (Gri) ve Gül Titanyum olacak. Bu otomatik olarak, oldukça popüler olan iPhone 15 Pro'nun Mavi Titanyum renginin artık 16 serisi için sunulmayacağı ve yerini gül rengi seçeneğinin geleceği anlamına geliyor. Mavi Titanyum renk seçeneğinin seriden çıkarılacağı önceki söylentilerde de dile getirilmişti.
Öte yandan, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus görünüşe göre siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz renklerde sunulacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus siyah, yeşil, pembe, mavi ve sarı renklerde mevcut. Dolayısıyla mevcut sarı rengin yerine beyaz gelecek gibi görünüyor.
Elbette bu renklerin isimlendirmesinde Apple değişiklikler yapabilir. Hatırlanacağı üzere firma, iPhone 12’nin beyaz renk seçeneğini iPhone 13’te Starlight olarak yeniden adlandırmıştı. Bu nedenle aynı olan renklerde de isim değişikliği görülebilir. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinde tasarımsal olarak büyük değişiklikler beklenmiyor. Yeni bir Capture düğmesine ek olarak kameraların dikey olarak düzenlenmesi beklenen değişiklikler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.