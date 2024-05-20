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Tam Boyutta Gör Apple, geleneksel olarak yeni iPhone’larını benzer tarihlerde tanıtıyor. Dolayısıyla iPhone 16 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tasarımsal açıdan çok fazla değişiklikler getirmemesi beklenen iPhone 16 ailesi ile birlikte iki yeni renk seçeneğinin geleceği iddia ediliyor. Bu renklerin mevcut serideki iki rengin yerini alması bekleniyor.

iPhone 16’ya iki yeni renk

Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardıklarına göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max için hazırlanan renk seçenekleri Siyah, Beyaz, Gümüş, Doğal (Gri) ve Gül Titanyum olacak. Bu otomatik olarak, oldukça popüler olan iPhone 15 Pro'nun Mavi Titanyum renginin artık 16 serisi için sunulmayacağı ve yerini gül rengi seçeneğinin geleceği anlamına geliyor. Mavi Titanyum renk seçeneğinin seriden çıkarılacağı önceki söylentilerde de dile getirilmişti.

iPhone 16 Pro Max pil konusunda önemli bir yükseltmeyle geliyor 1 gün önce eklendi

Öte yandan, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus görünüşe göre siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz renklerde sunulacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus siyah, yeşil, pembe, mavi ve sarı renklerde mevcut. Dolayısıyla mevcut sarı rengin yerine beyaz gelecek gibi görünüyor.

Elbette bu renklerin isimlendirmesinde Apple değişiklikler yapabilir. Hatırlanacağı üzere firma, iPhone 12’nin beyaz renk seçeneğini iPhone 13’te Starlight olarak yeniden adlandırmıştı. Bu nedenle aynı olan renklerde de isim değişikliği görülebilir. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 16 serisinde tasarımsal olarak büyük değişiklikler beklenmiyor. Yeni bir Capture düğmesine ek olarak kameraların dikey olarak düzenlenmesi beklenen değişiklikler arasında.

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iPhone 16 serisi için iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı