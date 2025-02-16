Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4 firmaya 11 milyar dolar kazandırabilir, Apple Intelligence için büyük fırsat olacak

    Uygun fiyata en yeni iOS özelliklerini ve Apple Intelligence paketini sunacak olan Apple iPhone SE 4 modeli, tüketici tarafında da önemli bir çıkış yakalamış durumda.     
    iPhone SE 4 Tam Boyutta Gör
    Gelecek hafta içerisinde Apple’ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelini tanıtması bekleniyor. Biraz daha uygun bir fiyat etiketi ile hem en yeni iOS özelliklerini hem de Apple Intelligence paketini sunacak olan telefon, bu yıla damga vurabilir. 

    iPhone SE 4 için umut verici rapor

    Apple analizleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone SE 4 modelinin büyük ilgi göreceğini ve toplamda 22 milyon adet satacağını ön görüyor. SE serisindeki en popüler model olması beklenen iPhone SE 4, toplamda 11 milyar doları da Apple’ın kasasına koyacak. 

    499$ başlangıç fiyatı beklenen iPhone SE 4, Apple A18 Bionic yongası ile de bu fiyat bandında Apple Intelligence erişimi sunacak. Böylece iPhone modelleri arasında Apple Intelligence sunan en ucuz ürün olma fırsatını elde edecek. Bu durum Apple Intelligence özelliğinin çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını da sağlayacak. 

    6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği, 48MP ana sensör, 12MP ön kamera, 20W hızlı şarj, 15W MagSafe iddiaları olan iPhone SE 4 modelinin 19 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    TheJudgé 1 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

    Profil resmi
    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    concerta zeka geriliği nefesle bayılma 1 kw motor 1 saatte ne kadar elektrik harcar adana şehir hastanesi wifi şifresi bilgisayar açılırken kapanıyor tekrar açılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 FE
    Samsung Galaxy S24 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum