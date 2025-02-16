iPhone SE 4 firmaya 11 milyar dolar kazandırabilir, Apple Intelligence için büyük fırsat olacak

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Tam Boyutta Gör Gelecek hafta içerisinde Apple’ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelini tanıtması bekleniyor. Biraz daha uygun bir fiyat etiketi ile hem en yeni iOS özelliklerini hem de Apple Intelligence paketini sunacak olan telefon, bu yıla damga vurabilir.

iPhone SE 4 için umut verici rapor

Apple analizleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone SE 4 modelinin büyük ilgi göreceğini ve toplamda 22 milyon adet satacağını ön görüyor. SE serisindeki en popüler model olması beklenen iPhone SE 4, toplamda 11 milyar doları da Apple’ın kasasına koyacak.

iPhone SE 4 çok yakında 2 gün önce eklendi

499$ başlangıç fiyatı beklenen iPhone SE 4, Apple A18 Bionic yongası ile de bu fiyat bandında Apple Intelligence erişimi sunacak. Böylece iPhone modelleri arasında Apple Intelligence sunan en ucuz ürün olma fırsatını elde edecek. Bu durum Apple Intelligence özelliğinin çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını da sağlayacak.

6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği, 48MP ana sensör, 12MP ön kamera, 20W hızlı şarj, 15W MagSafe iddiaları olan iPhone SE 4 modelinin 19 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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