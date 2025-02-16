iPhone SE 4 firmaya 11 milyar dolar kazandırabilir, Apple Intelligence için büyük fırsat olacak

iPhone SE 4 için umut verici rapor
Apple analizleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone SE 4 modelinin büyük ilgi göreceğini ve toplamda 22 milyon adet satacağını ön görüyor. SE serisindeki en popüler model olması beklenen iPhone SE 4, toplamda 11 milyar doları da Apple’ın kasasına koyacak.
499$ başlangıç fiyatı beklenen iPhone SE 4, Apple A18 Bionic yongası ile de bu fiyat bandında Apple Intelligence erişimi sunacak. Böylece iPhone modelleri arasında Apple Intelligence sunan en ucuz ürün olma fırsatını elde edecek. Bu durum Apple Intelligence özelliğinin çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını da sağlayacak.
6.1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, Face ID desteği, 48MP ana sensör, 12MP ön kamera, 20W hızlı şarj, 15W MagSafe iddiaları olan iPhone SE 4 modelinin 19 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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