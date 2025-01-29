iPhone 16e ve iPhone 16 yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın uzun süredir konuşulan iPhone SE 4, ya da yeni adıyla iPhone 16e modeli, yeni bir sızıntıda daha görüntülendi. Üstelik bu görüntüler, Apple'ın bir sonraki uygun fiyatlı telefonunu iPhone 16 ile yan yana getiriyor. Yeni nesil telefonlara benzer tasarımda gelen iPhone 16e, tek kamera ve çentikli tasarımı koruyor olacak.

iPhone 16e ve iPhone 16 yan yana görüntülendi

iPhone 16e, Apple’ın bütçe dostu iPhone modelleri serisinin en yeni üyesi olacak. Markadan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir videoda cihazın detayları görülmüştü. Şimdi ise Majin Bu tarafından, iPhone 16e ve iPhone 16’nın yan yana olduğu yeni bir görsel paylaşıldı. Bu sayede Apple’ın uygun fiyatlı yeni modeliyle amiral gemisi serisi arasındaki boyut farkı netleşmiş oldu.

Tam Boyutta Gör Görsellere baktığımızda, iPhone 16e’nin tek bir arka kameraya, düz arka panele, yuvarlatılmış köşelere ve düz çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun genel tasarım dili ve boyutları iPhone 16 serisiyle benzer olsa da, ön tarafta Dynamic Island yerine geleneksel çentik tasarımı kullanacağı söyleniyor. Ancak bu çentik, Face ID desteği sunuyor olacak.

Çinli kaynaklara göre, iPhone 16e modeli 6.06 inç boyutunda LTPS OLED bir ekranla gelecek. 60Hz yenileme hızı sunan bu ekran, FHD+ çözünürlük destekleyecek. Cihazın gücünü Apple’ın en yeni A18 Bionic çipi sağlayacak. Kamera tarafında ise arka yüzde 48 MP ana kamera, ön tarafta ise 24 MP selfie kamerası bulunacak. Tüm bu özelliklerle birlikte iPhone 16e’nin yaklaşık 500 dolar veya biraz üzerinde bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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iPhone 16e, Apple'ın uygun fiyatlı modellerine daha fazla premium özellik getirme stratejisinin ilk örneği olabilir. Keza hem ekran boyutu hem de modern tasarıma geçiş, SE serisinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini gösteriyor. Ancak tüm detayların için bir süre daha beklememiz gerekecek. Bu arada, çıkış tarihi olarak 2025 yılına işaret edildiğini söyleyelim.

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iPhone 16e ve iPhone 16 yan yana görüntülendi: İşte tasarımı