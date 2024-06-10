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    Çinli Chery ve MG'den "ek vergi" açıklaması

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çinli markaların fiyat konusundaki rekabetçiliğini bitirecek bir ilave vergi uygulamasına imza atıldı. Peki şimdi ne olacak? İlk açıklama yöneticilerden geldi.

    Özellikle Chery'nin rekabetçi fiyatlarla pazarda dikkat çeken satış adetlerine ulaşması sonrası Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Yaklaşık bir ay sonra tüm Çinli otomobiller ek vergiyle birlikte %50 gümrük vergisine tabi olacak.

    Hal böyle olunca, tüketicilerin aklında Çinli markaların Türkiye pazarından çekilme ihtimali dolaşmaya başladı. Konuyla ilgili aydınlatıcı bilgi Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo ve Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin'den geldi.

    "Türkiye'de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz"

    Çinli Chery ve MG'den 'ek vergi' açıklaması Tam Boyutta Gör
    Fenghuo, Türkiye'nin Chery'nin Avrupa stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi:

    "Bu nedenle Chery markası olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Eylül 2022’de tamamen kendi özsermayemiz ile iştirak şirketimiz olan Chery Türkiye’yi kurduk. Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu göz önüne aldığımızda; bir taraftan yapılan değişikliklere uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da ilgili Bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."

    "Yeni uygulama beklentimizden önce ve sert gerçekleşti"

    MG markasının Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin ise son gelişmeler ışığında üretim çalışmalarını hızlandıracaklarını dile getirdi ve şöyle konuştu:

    "Çin otomotiv endüstrisinin son yıllarda hem teknoloji hem de kalite anlamında batılı markaların önüne geçmesi, daha üstün araçları daha rekabetçi fiyatlara piyasaya sunmasıyla dünya otomotiv camiası hareketli günler geçiriyor. Batılı otomotiv devleri bir yandan rekabet ederken diğer yandan Çinliler ile ortaklıklar yapmaya çalışıyorlar.

    Ülkelerin ekonomi ve ticaret yönetimleri de doğal olarak kendisini koruyacak tedbirleri değerlendiriyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin kısa zaman içinde vergisel tedbirler almasını beklerken Türkiye olarak, toplam gümrük vergisini yüzde 50’ye yükselttik. Bu yeni uygulama bizim beklentimizden daha önce ve sert yönde gerçekleşti.

    Biz Doğan Trend Otomotiv olarak, 2021 senesinde MG’yi ülkemize getirirken uzun bir maraton koşacağımızı biliyorduk. Bu sebeple, uzun vadeli stratejiye sahip güçlü bir marka olarak MG markasını tercih etmiştik. Bugün, Çin’de üretimi bulunan markalar arasında Avrupa’da lider ve 100 yıllık geçmişe sahip MG’nin ülkemizde de beğenildiğini kendine iyi bir yer edindiğini görüyoruz.

    Çinli Chery ve MG'den 'ek vergi' açıklaması Tam Boyutta Gör
    MG Yönetimi, Avrupa’daki gelişimini devam ettirmek üzere Avrupa’da üretim tesisleri kuracaklarını resmen paylaşmışlardı. Biz Doğan Trend olarak, Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım karar alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir. 

    Sanayi Bakanlığımız da bu yatırım konusunda işin içinde ve kendilerinden çok iyi destek alıyoruz. Hatta geçen Aralık ayında Sanayi Bakanımız Sayın Fatih Kacır’ın liderliğinde geniş bir ekiple SAIC-MG merkezinde üst yönetimleri ile projemizi değerlendirmiş ve ülkemizin sanayi kabiliyetlerini -özellikle otomotiv üretimindeki gücümüzü- aktarmıştık.

    Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız. Ama her halükarda Avrupa ve/veya Türkiye’de üretim tesisi kurulduğunda MG markalı araçlarımız bugün olduklarından daha rekabetçi fiyatlar ve özelliklerle yoluna devam edecektir.

    Şimdi ana önceliğimiz elbette üretim çalışmalarını hızlandırmaktır. Ayrıca ⁠MG’den özel destek alarak fiyatları 8 Temmuz ve sonrası için mümkün mertebe dengelemeye çalışacağız ama bu noktada en büyük önceliğimiz ⁠mevcut müşteri ve bayilerimizi bu süreçte eksiksiz hizmetle desteklemek olacaktır."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    6992 kez okundu.
    24 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    mg, chery ve
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