2024 Mercedes eSprinter, yeni motoru ve bataryaları ile tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Mercedes, elektrikli van modeli eSprinter'ı yeniledi. Alman markaya göre 2024 Mercedes eSprinter; verimlilik, menzil ve yük kapasitesi bakımından çok yönlü bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Mercedes eSprinter, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Mercedes eSprinter ilk etapta yüksek tavana sahip panel van versiyonuyla satışa sunulacak. 113 kWsa kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan bu versiyon, WLTP'ye göre 400 km'ye, WLTP şehir döngüsüne göre 500 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. 14 metreküp yük kapasitesine sahip olacak aracın azami yüklü ağırlığı da 4.25 tona kadar çıkabilecek.

Mercedes eSprinter'ın bu ilk versiyonu, 2023'ün ikinci yarısında ABD ve Kanada'da satışa sunulacak. Ardından 2023 sona ermeden Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. İlerleyen süreçte farklı versiyonlar ve diğer batarya seçenekleri de devreye alınacak.

Tam Boyutta Gör eSprinter'ın elektrikli güç aktarma sisteminde (eATS) iki yeni gelişme bulunuyor: verimli motor ve yenilikçi arka aks. Bu komponentlerden ikisinin de Mercedes-Benz imzalı bir bataryalı elektrikli minibüste ilk kez kullanıldığı belirtiliyor. 130 kg civarında ağırlığa sahip olduğu belirtilen kalıcı mıknatıslı senkron motor, versiyona göre 100 veya 150 kW güç sunuyor. Tork değeri ise tüm versiyonlarda 400 Nm olarak karşımıza çıkıyor.

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Müşteriler, yeni Mercedes eSprinter'da üç farklı batarya seçeneğiyle karşılaşacak. Yukarıda sözünü ettiğimiz 113 kWsa'lik batarya haricinde 56 ve 81 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya seçenekleri mevcut. Lityum demir fosfat hücre kimyası sayesinde kobalt ve nikel içermeyen bataryaların aktif ısı yönetimi sayesinde maksimum verimlilik sunduğu ifade ediliyor.

eSprinter, Wallbox üzerinden dahili şarj cihazı ile 11 kW'a kadar hızda şarj edilebiliyor. Ayrıca 115 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Hızlı şarj ile en küçük bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 30 dakika sürerken, en büyük bataryada bu süre 42 dakikaya kadar çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Mercedes eSprinter, bilgi-eğlence tarafında son nesil MBUX sistemiyle donatılmış. Şirketin binek araçlarından tanıdığımız bu sistem, müşteriler için elektrikli araç sürüş deneyimini kolaylaştıran birçok özellik ve servise sahip. Örneğin; "Electric Intelligence" özelliğiyle sunulan navigasyon, mevcut trafik durumuna ve rotanın topografyasına göre kalan menzili gerçek zamanlı olarak sunuyor.

2024 Mercedes eSprinter, Düsseldorf'un yanı sıra Almanya'nın Ludwigsfelde fabrikasında ve ABD'nin Charlestonfabrikasında da üretilecek. Söz konusu model, 60'a yakın pazarda satışa sunulacak.

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