2024 Mercedes eSprinter, yeni motoru ve bataryaları ile tanıtıldı

Yeni Mercedes eSprinter, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Mercedes eSprinter ilk etapta yüksek tavana sahip panel van versiyonuyla satışa sunulacak. 113 kWsa kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan bu versiyon, WLTP'ye göre 400 km'ye, WLTP şehir döngüsüne göre 500 km'ye kadar sürüş menzili sunacak. 14 metreküp yük kapasitesine sahip olacak aracın azami yüklü ağırlığı da 4.25 tona kadar çıkabilecek.
Mercedes eSprinter'ın bu ilk versiyonu, 2023'ün ikinci yarısında ABD ve Kanada'da satışa sunulacak. Ardından 2023 sona ermeden Avrupa pazarında piyasaya sürülecek. İlerleyen süreçte farklı versiyonlar ve diğer batarya seçenekleri de devreye alınacak.
Müşteriler, yeni Mercedes eSprinter'da üç farklı batarya seçeneğiyle karşılaşacak. Yukarıda sözünü ettiğimiz 113 kWsa'lik batarya haricinde 56 ve 81 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya seçenekleri mevcut. Lityum demir fosfat hücre kimyası sayesinde kobalt ve nikel içermeyen bataryaların aktif ısı yönetimi sayesinde maksimum verimlilik sunduğu ifade ediliyor.
eSprinter, Wallbox üzerinden dahili şarj cihazı ile 11 kW'a kadar hızda şarj edilebiliyor. Ayrıca 115 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sunuluyor. Hızlı şarj ile en küçük bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 30 dakika sürerken, en büyük bataryada bu süre 42 dakikaya kadar çıkıyor.
2024 Mercedes eSprinter, Düsseldorf'un yanı sıra Almanya'nın Ludwigsfelde fabrikasında ve ABD'nin Charlestonfabrikasında da üretilecek. Söz konusu model, 60'a yakın pazarda satışa sunulacak.
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?