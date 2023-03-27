2024 Fransa Olimpiyat Oyunları'nda güvenliği yapay zeka sağlayacak

Tam Boyutta Gör Yapay zeka (AI), akademik araştırmalardan gerçekte olmayan görüntüler oluşturmaya kadar çeşitli amaçlar için kullanılıyor. Fransa 2024 Paris Olimpiyatları sırasında güvenliği sağlamak için yapay zeka teknolojisi kullanılacak. İşte detaylar:

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Olayları gözlemlemekten fazlasını yapacak

Fransa, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında olayları izlemek ve analiz etmek için yapay zekayı kullanacak. Hükümet yetkililerinin açıklamasına göre, algoritmik video gözetimi, önceden belirlenmiş olayları, anormal davranışları ve oluşan kalabalığı tespit edecek; böylelikle gelecek yaz Fransa’nın başkentine akın edecek turistlerin güvenliği sağlanacak. Yani, yapay zeka gerçek zamanlı olarak olayları gözlemlemekten fazla sorumluluk üstlenecek.

Eleştirmenler karşı

Eleştirmenler, haksız gözetlemeye yol açacağı düşüncesiyle yapay zekanın kullanımına karşı. Ancak, birçok kişi terör olaylarını azaltacağına inanarak yapay zeka kullanımını destekliyor. Fransa’nın gizlilik gözlemcisi CNIL (Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu) de hiçbir biyometrik verinin alınmaması şartıyla Fransız hükümetinin tasarısını destekliyor.

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2024 Olimpiyat Oyunları'nda güvenliği yapay zeka sağlayacak