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    TCL, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na 8 yıllık sponsor oldu

    Küresel teknoloji devi TCL, 2032 yılına kadar sürecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları sponsorluğunu duyurdu. TCL, Ev Görüntüleme Sistemleri ve Ev Aletleri kategorisinde Resmi Global Partneri olacak.
    TCL, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na 8 yıllık sponsor oldu Tam Boyutta Gör
    Küresel teknoloji devi TCL, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) ile 2032'ye kadar sürecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın sponsorluğunu duyurdu. İş birliği kapsamında TCL, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Ev Görüntüleme Sistemleri ve Ev Aletleri kategorisinde Resmi Global Partneri olacak.

    TCL, 2026 Milano-Cortina ve 2030 Fransız Alpleri Kış Olimpiyatları ile 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Yaz Olimpiyatları boyunca Olimpiyat Köyü’nden stadyumlara kadar geniş bir yelpazede teknolojik çözümler sunacak. Şirket, dijital ekran sistemlerinden akıllı ev çözümlerine kadar birçok alanda sporcular ve izleyiciler için yenilikçi deneyimler geliştirecek.

    TCL, Olimpiyat'ların en üst düzeyde sponsoru oldu

    Bu iş birliği, TCL’yi UOK’nin en üst düzey sponsorluk programı olan "The Olympic Partner (TOP) Programı" kapsamına dahil ediyor. Bu sayede marka, Olimpiyat logosunu kullanma ve oyunlarla ilgili özel pazarlama haklarına sahip olma ayrıcalığını elde ediyor.

    TCL, yalnızca ekran ve ev aletleri çözümleriyle değil, aynı zamanda yapay zeka destekli teknolojilerle de Olimpiyat Oyunları’na katkı sağlayacak. Şirket, sporcu performans analizleri, izleyici deneyimlerini geliştiren yapay zeka destekli çözümler ve akıllı cihaz entegrasyonları ile Olimpiyat atmosferini daha da ileri taşımayı hedefliyor.

    Ayrıca TCL, "Athlete Moments" girişimi kapsamında, yarışmaları sona eren sporcuların, dünyanın dört bir yanındaki aileleriyle anında bağlantı kurmasını sağlayan dijital iletişim çözümleri geliştirecek.

    Bu sponsorluk anlaşması, UOK'nin dünya çapındaki spor organizasyonlarına, ulusal Olimpiyat komitelerine ve genç sporculara finansal destek sağlamasına olanak tanıyacak. TCL’nin katkıları, Olimpiyatların sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle de paralel ilerleyerek sporun evrensel değerlerini destekleyecek.

    Açıklamalarda bulunan TCL Kurucusu ve Başkanı Li Dongsheng, “Global Olimpiyat ve Paralimpik Partneri olmaktan onur duyuyoruz. Öncü global teknoloji markası olarak TCL, Olimpiyat ruhuyla örtüşen “Büyüklüğe İlham Verme” vizyonuyla hareket etmeye her zaman özen gösteriyor. Olimpiyat Oyunları, dünya çapında milyarlarca insana ilham veriyor ve bu ortaklıkla, TCL’nin yenilikçi yaklaşımı Olimpiyat Oyunları’na güç katarak global bir izleyici kitlesine olağanüstü deneyimler sunacak. TCL, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle Olimpiyatların sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemeye ve daha iyi bir gelecek yaratmak için çalışmaya devam edecek,” dedi.

    TCL, onlarca yıldır hayata geçirdiği birçok ortaklıkla dünya çapında sporu destekliyor. TCL, akıllı görüntüleme sistemleri, klimalar, buzdolapları, çamaşır makineleri, akıllı kapı kilitleri, ses sistemleri, projektörler ve TCL RayNeo akıllı gözlükler de dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle Olimpiyatlarda kapsamlı bir deneyim sunacak.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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