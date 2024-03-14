Huawei’nin Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobili ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Huawei ve BAIC ortaklığıyla kurulan lüks otomobil markası Stelato ilk elektrikli otomobilini gösterdi. Stelato S9 isimli otomobil Mercedes S-Class'a rakip olacak.

60 bin dolar seviyesinde fiyata sahip olması beklenen S9, Huawei ve Çinli otomobil üreticisi BAIC iş birliğiyle geliştirildi. Birlikte fabrika da kuracak ikili, Stelato markasıyla 4,8 metre ve daha uzun üst segment sedan, SUV, MPV araçlar piyasaya sürecek. Ortaklığın ilk meyvesi S9 yakında resmen tanıtılacak.

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Stelato S9'in özellikleri neler?

524 beygir gücünde çift motora sahip olacak Stelato S9, CATL tarafından üretilen bataryaları kullanacak. Üretim kısmının BAIC tarafından üstlenileceği otomobil, Teknolojik anlamda Huawei'ye ait birçok sistemi kullanacak: Huawei HarmonyOS işletim sistemi, Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş platformu, Huawei xPixel ön farlar, Huawei Sound ses sistemi, Huawei HiSilicon yongada sistem çözümü, Huawei TMS 2.0 ısı pompalı termal yönetim sistemi ve yine Huawei DriveONE 800V motor grubu.

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Tam Boyutta Gör 5160 mm uzunluğa, 1987 mm genişliğe ve 1486 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin dingil mesafesi ise 3050 mm olarak açıklandı.

Otomobilin Haziran ayıgibi piyasaya sürülmesi, Asya ile Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.

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