Huawei’nin Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobili ortaya çıktı

60 bin dolar seviyesinde fiyata sahip olması beklenen S9, Huawei ve Çinli otomobil üreticisi BAIC iş birliğiyle geliştirildi. Birlikte fabrika da kuracak ikili, Stelato markasıyla 4,8 metre ve daha uzun üst segment sedan, SUV, MPV araçlar piyasaya sürecek. Ortaklığın ilk meyvesi S9 yakında resmen tanıtılacak.
Stelato S9'in özellikleri neler?
524 beygir gücünde çift motora sahip olacak Stelato S9, CATL tarafından üretilen bataryaları kullanacak. Üretim kısmının BAIC tarafından üstlenileceği otomobil, Teknolojik anlamda Huawei'ye ait birçok sistemi kullanacak: Huawei HarmonyOS işletim sistemi, Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş platformu, Huawei xPixel ön farlar, Huawei Sound ses sistemi, Huawei HiSilicon yongada sistem çözümü, Huawei TMS 2.0 ısı pompalı termal yönetim sistemi ve yine Huawei DriveONE 800V motor grubu.
Otomobilin Haziran ayıgibi piyasaya sürülmesi, Asya ile Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.