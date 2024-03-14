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    Anlık Bildirim

    Huawei’nin Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobili ortaya çıktı

    Huawei ve BAIC ortaklığıyla kurulan lüks otomobil markası Stelato ilk elektrikli otomobilini gösterdi. Stelato S9 isimli lüks sedan, Mercedes S-Class'a rakip olacak.
    Huawei’den Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Huawei ve BAIC ortaklığıyla kurulan lüks otomobil markası Stelato ilk elektrikli otomobilini gösterdi. Stelato S9 isimli otomobil Mercedes S-Class'a rakip olacak.

    60 bin dolar seviyesinde fiyata sahip olması beklenen S9, Huawei ve Çinli otomobil üreticisi BAIC iş birliğiyle geliştirildi. Birlikte fabrika da kuracak ikili, Stelato markasıyla 4,8 metre ve daha uzun üst segment sedan, SUV, MPV araçlar piyasaya sürecek. Ortaklığın ilk meyvesi S9 yakında resmen tanıtılacak.

    Huawei’den Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör

    Stelato S9'in özellikleri neler?

    524 beygir gücünde çift motora sahip olacak Stelato S9, CATL tarafından üretilen bataryaları kullanacak. Üretim kısmının BAIC tarafından üstlenileceği otomobil, Teknolojik anlamda Huawei'ye ait birçok sistemi kullanacak: Huawei HarmonyOS işletim sistemi, Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş platformu, Huawei xPixel ön farlar, Huawei Sound ses sistemi, Huawei HiSilicon yongada sistem çözümü, Huawei TMS 2.0 ısı pompalı termal yönetim sistemi ve yine Huawei DriveONE 800V motor grubu.

    Huawei’den Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör

    Huawei’den Mercedes S-Class’a rakip elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    5160 mm uzunluğa, 1987 mm genişliğe ve 1486 mm yüksekliğe sahip olan otomobilin dingil mesafesi ise 3050 mm olarak açıklandı.

    Otomobilin Haziran ayıgibi piyasaya sürülmesi, Asya ile Avrupa ülkelerinde satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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