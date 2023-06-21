Makyajlı 2024 Range Rover Evoque tanıtıldı: Küçük kozmetik dokunuşlar ve yeni teknolojiler

Tam Boyutta Gör 2024 Range Rover Evoque'a önden baktığımızda panjur üzerindeki motiflerin değiştiğini görmekteyiz. Önceki petek benzeri desenler yerine uzun dikdörtgen detaylara yer verilmiş. Panjuru saran farların da yenilendiği ilk bakışta anlaşılıyor. Ancak burada farların tasarımından ziyade içerisindeki teknoloji önemli. Pixel 1 LED adı verilen yeni aydınlatmalarda eskisine göre üç kat daha fazla LED bulunuyor.

Üstelik farların her birinde bireysel olarak kontrol edilebilen LED'lerden oluşan dört piksel modülü yer alıyor. Bu modüller sayesinde farklı yönlere değişen miktarlarda ışık yansıtılabiliyor. Yapılan açıklamaya göre, bu farlar Avrupa'da Dynamic HSE ve Autobiography donanım seviyelerinde standart donanım olarak sunulacak. Yenilenen Range Rover Evoque'da 21 inç'e kadar yeni jant tasarımları da görmekteyiz. Bunun yanı sıra Tribeca Mavi, Corinthian Bronz ve Arroios Gri gibi yeni dış renk seçenekleri de söz konusu.

Otomobilin dış tasarımındaki kozmetik dokunuşlar bunlarla sınırlı ancak iç tarafta biraz daha fazlası var. Konsolun merkezinde, yeni 11.4 inçlik kavisli bir tablet ekran bulunuyor. Yeniden tasarlanan vites seçininin yer aldığı orta konsol ise fiziksel kontrollerden tamamen arındırılmış. Bu da demek oluyor ki otomobille ilgili tüm fonksiyonlar ya multimedya ekranından ya da direksiyon üzerindeki tuşlar vasıtasıyla kontrol edilecek.

Tam Boyutta Gör 2024 Range Rover Evoque, markanın son nesil Pivi Pro 2 bilgi-eğlence sistemini kullanıyor. Bu sistemde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile sesli asistan için Amazon Alexa 10 desteği sunuluyor. Buna ek olarak otomobildeki kameralar da yenilenmiş. Bu kapsamda sunulan 3D çevre görüş kamerası, ClearSight yer görüş kamerası ve kabindeki arka görüş kamerasıyla destekleniyor. Ayrıca, Evoque'da ilk kez sunulan Cabin Air Purification Plus sistemi de dikkat çeken yenilikler arasında.

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Yenilenen Evoque, Avrupa'da S, Dynamic SE, Dynamic HSE ve Autobiography donanım seviyeleriyle satılacak. Motor seçenekleri arasında 160 beygir güç üreten 1.5 litre üç silindirli hafif hibrit benzinli, 309 beygirlik şarj edilebilir hibrit ve 249 beygirlik 2.0 litre hafif hibrit benzinli motorlar bulunuyor. Dizel tarafında ise 163 veya 204 beygir güç üreten iki seçenek mevcut.

2024 Range Rover Evoque'un fiyatı 49.800 eurodan başlıyor. Makyajlı model ülkemize ne zaman gelir bilinmez ancak mevcut kasanın Türkiye'deki fiyatı 160 beygirlik benzin-hafif hibrit versiyonuyla 2.680.682 TL seviyesinden başlıyor.

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2024 Range Rover Evoque tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri