Otomobillerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralı uzatıldı!

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadele etmek amacıyla Temmuz 2022’de işletmelerin sıfır otomobil satışlarına ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırı getirmişti. Bakanlık’tan yapılan açıklamada uygulamanın fayda sağladığı belirtildi ve 6 ay 6 bin kilometre kuralı uzatıldı.

“6 ay 6 bin kilometre" kuralı uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, bu sınırda sürenin 1 Ocak 2024 tarihine kadar kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen “6 ay 6 bin kilometre” kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bireysel satıcılar tedbir kapsamına alındı

Buna göre ‘ticari faaliyet olduğu değerlendirilen’ bireysel satışlar da tedbir kapsamına alındı. Yani artık bireysel satıcılara da para cezası uygulanabilecek. Bakanlık, internetteki ilanlara yönelik de tedbir alınacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar “6 ay-6 bin kilometre” kısıtlama düzenlemesi kapsamında, Bakanlığımızca düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Otomotiv sektörüne ceza yağdı

Bakanlık bu kapsamda otomotiv sektörüne yönelik olarak da cezalar uygulandığını açıkladı. Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca stokçuluk yaptığı tespit edilen 15 yetkili bayiye 2021 ve 2022 yıllarında 8 milyon 292 bin 360 lira ceza kesildi. Mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye toplam 17 milyon 834 bin 400 lira, Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye toplam 49 milyon 44 bin 600 lira ceza uyguladı.

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Otomobillerde "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasında değişiklik!