Makyajlı Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Makyajlı 2024 Renault Captur, özellikleriyle neler sunuyor❓
2024 Renault Captur'un ön tasarımı Fransız üreticinin yeni modelleri Scenic E-Tech ve Rafale ile uyumlu hale getirilmiş. Gilles Vidal liderliğindeki tasarım ekibi Captur'a modern bir görünüm kazandırmış. Önde yeni logoyla uyumlu detaylara sahip ince panjuru saran farlar standart olarak Full LED teknolojisine sahip. Tamponda ise Fransız markanın imzası haline gelen ok şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor.
Arka stopları da yeni LED grafiklerle güncellemeyi ihmal etmeyen Renault, tasarımın geri kalanına pek dokunmamış. Yeni logo, 14 farklı renk kombinasyonu ve çapı 17 ila 19 inç arasında değişen yeni tasarım jantlar da dış tasarımda sayabileceğimiz değişiklikler arasında yer alıyor. RS Line'ın yerine gelen Esprit Alpine versiyonda ise diğer modellerde olduğu gibi ön-arka tampondaki gri detaylar, parlak siyah parçalar e versiyona özel 19 inç jantlar bulunuyor.
İç mekan
Yenilenen Captur; 4239 mm'lik uzunluğunu koruyor. Bagaj hacmi de kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde 484 veya 616 litre olarak değişebiliyor. Bunun dışında kabin içinde toplam 24.7 litreye varan depolama alanları da sunuluyor. Captur, CMF-B platformu üzerine yükselmeye devam ediyor ancak Renault mühendisleri otomobilin süspansiyonunda ve direksiyon kalibrasyonunda ayarlamalar yapmış. Ayrıca, en güçlü modellerde yeni amortisörlere yer verilmiş.
Motor seçenekleri
Renault Captur'un tüm versiyonları önden çekişli düzene sahip. Ayrıca, Renault, mevcut Multi-Sense (Eko, Sport, Konfor ve MySense) sürüş modlarına makyajla birlikte opsiyonel olarak hafif arazi koşullarında daha iyi çekiş sağlayan Extended Grip modu da dahil edilmiş.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...