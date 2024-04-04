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    Makyajlı Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Makyajlı Captur'un ön bölümünü tamamen değiştiren Renault, diğer modellerde olduğu gibi RS Line'ın yerine Esprit Alpine donanımını aileye eklemiş. İşte detaylar:
    2024 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Renault'nun kompakt crossover modeli Captur, artan rekabette gücünü koruyabilmek için kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirildi. Tamamen değişen yüzü ve RS Line'ın yerini alan Esprit Alpine donanımıyla dikkat çeken 2024 Renault Captur, nisan sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Otomobilin fiyatı ise ilerleyen haftalarda belli olacak.

    Makyajlı 2024 Renault Captur, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2024 Renault Captur'un ön tasarımı Fransız üreticinin yeni modelleri Scenic E-Tech ve Rafale ile uyumlu hale getirilmiş. Gilles Vidal liderliğindeki tasarım ekibi Captur'a modern bir görünüm kazandırmış. Önde yeni logoyla uyumlu detaylara sahip ince panjuru saran farlar standart olarak Full LED teknolojisine sahip. Tamponda ise Fransız markanın imzası haline gelen ok şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor.

    Arka stopları da yeni LED grafiklerle güncellemeyi ihmal etmeyen Renault, tasarımın geri kalanına pek dokunmamış. Yeni logo, 14 farklı renk kombinasyonu ve çapı 17 ila 19 inç arasında değişen yeni tasarım jantlar da dış tasarımda sayabileceğimiz değişiklikler arasında yer alıyor. RS Line'ın yerine gelen Esprit Alpine versiyonda ise diğer modellerde olduğu gibi ön-arka tampondaki gri detaylar, parlak siyah parçalar e versiyona özel 19 inç jantlar bulunuyor.

    İç mekan

    2024 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Renault Captur'un kokpiti de yeni 10.25 inçlik dijital gösterge paneliyle güncellenmiş. Merkezde ise 10.4 inçlik OpenR multimedya sistemi görev yapıyor. Ortadaki ekran, Android Automotive 12 yazılımıyla çalışıyor. Donanım seviyesine göre 2 veya 4 tane olan USB-C girişleri, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, ambiyans aydınlatma ve opsiyonel olarak sunulan dokuz hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de sayabileceğimiz özellikler arasında.

    Yenilenen Captur; 4239 mm'lik uzunluğunu koruyor. Bagaj hacmi de kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde 484 veya 616 litre olarak değişebiliyor. Bunun dışında kabin içinde toplam 24.7 litreye varan depolama alanları da sunuluyor. Captur, CMF-B platformu üzerine yükselmeye devam ediyor ancak Renault mühendisleri otomobilin süspansiyonunda ve direksiyon kalibrasyonunda ayarlamalar yapmış. Ayrıca, en güçlü modellerde yeni amortisörlere yer verilmiş.

    Motor seçenekleri

    2024 Renault Captur tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Captur'un motor seçeneklerinde değişiklik yok. 90 veya 100 beygirlik (LPG) 1.0 litre turbo üç silindirli motorla başlayan motor gamında gücü 160 beygire kadar çıkan 48V hafif hibrit destekli 1.3 litre turbo dört silindirli seçenek de bulunuyor. Bir sonraki seçenek ise 145 beygirlik E-Tech Full Hybrid versiyon oluyor ki Renault'ya göre Fransa'daki müşterilerin yüzde 41'i Captur'u bu motorla tercih ediyor.

    Renault Captur'un tüm versiyonları önden çekişli düzene sahip. Ayrıca, Renault, mevcut Multi-Sense (Eko, Sport, Konfor ve MySense) sürüş modlarına makyajla birlikte opsiyonel olarak hafif arazi koşullarında daha iyi çekiş sağlayan Extended Grip modu da dahil edilmiş. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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