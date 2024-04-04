CATL, 1,5 milyon kilometre ve 15 yıl ömre sahip bataryasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, 1.5 milyon kilometre ve 15 yıl ömre sahip batarya paketini tanıttı. Yeni batarya, otobüs ve ticari araç üreticisi Yutong'un araçlarına güç verecek.

1000 şarj döngüsünde sıfır bozunma

Çin'in en büyük otobüs üreticilerinden biri olan Yutong, yeni batarya paketini gelecekteki elektrikli araçlarında kullanacağını söyledi. Lityum demir fosfat (LFP) tipinde olan yeni uzun ömürlü batarya şirketin iddiasına göre 1000 şarj döngüsünde sıfır bozunma gösteriyor. Yutong, uzun ömürlü pilin sektörde bir ilk olduğunu söylüyor. Otobüs üreticisi ayrıca, 10 yıl ve 1 milyon km ömre sahip başka bir batarya daha tanıttı.

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Şubat ayında CATL, diğer Çinli otomobil üreticileri ve pil devleriyle, katı hal pilleri geliştirmek için birlikte "all-star" bir kadro oluşturmuştu. Çin, halihazırda elektrikli araç bataryaları pazarında açık ara lider durumda. BYD ve CATL tek başına pazarın yarısına hakimler. Bu iki şirketin pilleri halihazırda Tesla, Ford, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, Kia, Toyota ve diğer önde gelen otomobil üreticileri tarafından kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Geçen yaz CATL, yeni "Shenxing Süper Hızlı Şarj Pilini" tanıtmıştı. LFP kimyaya sahip olan batarya, 10 dakika şarj ile 400 km menzil sunabiliyor. Bu yılın başında ise CATL, LFP pil hücrelerinin kWh başına maliyetini yılın ortasına kadar %50 oranında azaltacağını iddia etti. Dolayısıyla uzun ömüre ve düşük maliyete sahip LFP piller, elektrikli araçlarda gittikçe yaygınlaşacak gibi görünüyor.

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CATL, 1,5 milyon km ve 15 yıl ömre sahip bataryasını tanıttı