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    2024 Renault Espace SUV'un yeni ipucu görselleri paylaşıldı

    Renault Espace ismi artık MPV değil SUV gövde tipinde yaşayacak. Austral'in uzun versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan yeni Renault Espace'ın Mart ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.
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    2024 Renault Espace SUV'un yeni ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yıllardır MPV segmentinde yer alan Renault Espace'ın altıncı nesilde SUV olarak karşımıza çıkacağını duyurmuştuk. Önümüzdeki bahar aylarında tanıtılması planlanan Renault Espace ile ilgili bugün yeni bilgiler ve ipucu görselleri paylaşıldı.

    2024 Renault Espace, bu yıl Türkiye'de satışa sunulması planlanan Austral'in uzun versiyonu olacak. Kardeşine göre daha ferah bir yaşam alanı ve üç sıra koltuk düzeniyle sunulacak model, tasarım olarak büyük oranda Austral'e benzeyecek. Bugün paylaşılan ipucu görselleri de bunu doğruluyor. Fark olarak üçüncü sıra koltuklara yer açmak adına arka bölümün uzadığı ve arka camın daha dik olduğu göze çarpıyor.

    Yeni Espace, 4.72 metre uzunluğa sahip bir model olacak. Bu da onu, tasarımını paylaştığı Austral'den 21 cm daha uzun bir otomobil haline getiriyor. Selefine göre ise (Espace MPV) 14 cm kısalma söz konusu. Ancak Fransız üretici, gövdenin daha kompakt olmasına rağmen kabin uzunluğunun (2.48 m - üçüncü sıra koltuklar dahil) mevcut jenerasyona göre biraz daha fazla olduğunun altını çiziyor.

    2024 Renault Espace SUV'un yeni ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    SUV modelin iç mekânını henüz göremedik ancak 5 veya 7 koltuklu olarak satın alınabileceğini biliyoruz. Konsol bölümü büyük oranda mevcut Austral ile benzer olacaktır. Bu noktada 12.3 inç gösterge paneli, 12 inç multimedya ekranı ve 9.3 inç head-up display'den oluşan OpenR kokpite yer verilmesini bekleyebiliriz.

    2024 Renault Espace, ittifakın diğer üyeleri Nissan X-Trail ve Mitsubishi Outlander'ın da altyapısını oluşturan CMF-CD platformu üzerine inşa edilecek. Motor seçenekleri de büyük oranda Austral'den alınacaktır. Bu da kompakt SUV'daki gibi 200 beygire kadar güç üreten hafif hibrit ve hibrit motorlar kullanılacağı anlamına geliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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