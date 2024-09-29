Huawei, Çin'de tablet satışlarında da Apple'ı geçti ve lider oldu

Huawei liderliği ele geçirdi
Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre Huawei, 2024'ün 2. çeyreğinde Çin'de 2,05 milyon tablet satarak %26 pazar payıyla Apple'ı az farkla geride bırakarak pazar lideri oldu. Apple ise 2,02 milyon tablet satarak ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Huawei'nin satışları %66 artarken, Apple'ın satışlarında %14 düşüş gerçekleşti.
Xiaomi ve Honor gibi diğer yerel üreticilerin sevkiyatlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Xiaomi 9,25 milyon tablet sevkiyatıyla üçüncü sırayı alırken, Honor etkileyici %63 büyüme oranıyla 6,5 milyon adet satarak dördüncü sırayı aldı.
Çinli üreticilerin kaliteli ve cazip alternatifler sunmasının Apple'ı zorladığı görülüyor. Rekabetteki bu artış, Çin'deki genel tablet satışlarını da artırdı. Agresif online promosyonların etkisiyle, Çin'de geçen çeyreğe kıyasla tablet sevkiyatlarında %20'lik bir artış gerçekleşti. Canalys ayrıca, bu sene toplamda %9'luk bir artış gerçekleşeceğini öngörüyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/09/28/huawei-beats-apple-yet-again-in-the-tablet-race/ https://www.canalys.com/newsroom/china-pc-market-q2-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu