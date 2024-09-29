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Tam Boyutta Gör ABD'nin yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren ve akıllı telefon ve tablet pazarında büyük kan kaybeden Huawei, geri dönüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz çeyrekte, Çin'de akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen Huawei, tablet pazarında da üst üste iki çeyrek Apple'ı geçerek zirveye yerleşti.

Huawei liderliği ele geçirdi

Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre Huawei, 2024'ün 2. çeyreğinde Çin'de 2,05 milyon tablet satarak %26 pazar payıyla Apple'ı az farkla geride bırakarak pazar lideri oldu. Apple ise 2,02 milyon tablet satarak ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Huawei'nin satışları %66 artarken, Apple'ın satışlarında %14 düşüş gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör Huawei'nin bu başarısı, şirketin yakın zamandaki agrasif lansman stratejisine bağlanabilir. Şirket, yakın zamanda çift katmanlı OLED ekrana sahip MatePad Pro 12.2 de dahil olmak üzere çeşitli MatePad ürün serileri duyurdu. Bu ürünler Çinli müşterilerin ilgisini çekmiş görünüyor.

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Xiaomi ve Honor gibi diğer yerel üreticilerin sevkiyatlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Xiaomi 9,25 milyon tablet sevkiyatıyla üçüncü sırayı alırken, Honor etkileyici %63 büyüme oranıyla 6,5 milyon adet satarak dördüncü sırayı aldı.

Çinli üreticilerin kaliteli ve cazip alternatifler sunmasının Apple'ı zorladığı görülüyor. Rekabetteki bu artış, Çin'deki genel tablet satışlarını da artırdı. Agresif online promosyonların etkisiyle, Çin'de geçen çeyreğe kıyasla tablet sevkiyatlarında %20'lik bir artış gerçekleşti. Canalys ayrıca, bu sene toplamda %9'luk bir artış gerçekleşeceğini öngörüyor.

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Huawei, Çin'de tablet satışlarında da Apple'ı geçti ve lider oldu