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    Huawei, Çin'de tablet satışlarında da Apple'ı geçti ve lider oldu

    Geçtiğimiz çeyrekte Çin'de akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen Huawei, tablet pazarında da üst üste iki çeyrek Apple'ı geçerek zirveye yerleşti. İşte markaların satış rakamları.
    Huawei, Çin'de tablet satışlarında da Apple'ı geçti ve lider oldu Tam Boyutta Gör
    ABD'nin yaptırımlarıyla zor zamanlar geçiren ve akıllı telefon ve tablet pazarında büyük kan kaybeden Huawei, geri dönüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz çeyrekte, Çin'de akıllı telefon pazarında liderliğe yükselen Huawei, tablet pazarında da üst üste iki çeyrek Apple'ı geçerek zirveye yerleşti.

    Huawei liderliği ele geçirdi

    Pazar araştırma şirketi Canalys'in raporuna göre Huawei, 2024'ün 2. çeyreğinde Çin'de 2,05 milyon tablet satarak %26 pazar payıyla Apple'ı az farkla geride bırakarak pazar lideri oldu. Apple ise 2,02 milyon tablet satarak ikinci sırada yer aldı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Huawei'nin satışları %66 artarken, Apple'ın satışlarında %14 düşüş gerçekleşti.

    Huawei, Çin'de tablet satışlarında da Apple'ı geçti ve lider oldu Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin bu başarısı, şirketin yakın zamandaki agrasif lansman stratejisine bağlanabilir. Şirket, yakın zamanda çift katmanlı OLED ekrana sahip MatePad Pro 12.2 de dahil olmak üzere çeşitli MatePad ürün serileri duyurdu. Bu ürünler Çinli müşterilerin ilgisini çekmiş görünüyor.

    Xiaomi ve Honor gibi diğer yerel üreticilerin sevkiyatlarında da önemli artışlar gerçekleşti. Xiaomi 9,25 milyon tablet sevkiyatıyla üçüncü sırayı alırken, Honor etkileyici %63 büyüme oranıyla 6,5 milyon adet satarak dördüncü sırayı aldı.

    Çinli üreticilerin kaliteli ve cazip alternatifler sunmasının Apple'ı zorladığı görülüyor. Rekabetteki bu artış, Çin'deki genel tablet satışlarını da artırdı. Agresif online promosyonların etkisiyle, Çin'de geçen çeyreğe kıyasla tablet sevkiyatlarında %20'lik bir artış gerçekleşti. Canalys ayrıca, bu sene toplamda %9'luk bir artış gerçekleşeceğini öngörüyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/09/28/huawei-beats-apple-yet-again-in-the-tablet-race/ https://www.canalys.com/newsroom/china-pc-market-q2-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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