Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

    Pazar araştırma firması Canalys, 2024 yılına ait Global telefon satışları açıklandı. Apple ve Samsung liderliği alırken, satışlar tekrar yükselmeye başladı.  İşte detaylar.
    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Canalys, küresel telefon pazarının 2024 yılına ait son rakamlarını paylaştı. Rapor, akıllı telefon satışlarındaki artışın yeniden başladığını gösteriyor. Bu dönemdeki sevkiyatlar 1,22 milyar adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 daha yüsek. İşte 2024 yılında en çok satan markalar.

    Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı

    Canalys verilerine göre Apple ve Samsung, 2024 yılında %18’lik pazar paylarıyla liderliği paylaştı. Xiaomi ise %14 ile üçüncü sırada yer alırken Çinli üreticiler genel olarak güçlü bir büyüme kaydetti. Xiaomi, yıllık %15 büyüme ile 168.6 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve Transsion ve Oppo da benzer oranda yükseldi.

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 2024 yılında 222.9 milyon telefon sattığı görülüyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre %1’lik bir düşüşe işaret ediyor. Benzer şekilde Apple da 225.9 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek %1 oranında geriledi. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki rekabetin artması ve Çin’de yerel markaların agresif fiyatlandırma stratejileri bu gerilemede etkili oldu.
    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Bu arada, BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markalar birleştirildiğinde toplamda %20’lik bir pazar payına ulaşıyor.  Yılın son çeyreğine bakıldığında ise, Apple 77.1 milyon sevkiyat ve %23’lük pazar payıyla lider konumunu sürdürdü. Ancak bu rakam, 2023’ün aynı dönemine kıyasla %1’lik bir düşüş anlamına geliyor.

    Samsung ise 51.9 milyon telefon sevk ederek %16 pazar payına ulaştı ve yıllık %3 düşüş yaşadı. Son olarak Xiaomi, yılın son çeyreğinde 42.7 milyon telefon satarak yıllık bazda %5 büyüme kaydetti. Transsion, 27.2 milyon telefon sevkiyatıyla %4 küçülürken, Vivo %10 büyüyerek 26.4 milyon sevkiyat yaptı.

    Çin pazarının etkisi büyük

    Çin pazarı, 2024’te yıllık %4 büyüme kaydetti ve sektör genelindeki toparlanmanın ana itici gücü oldu. Bunun arkasında ise agresif fiyatlandırma ve yenilikçi modeller bulunuyor. 2025’te ise bu trendlerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    linea paket sıralaması comnet iade maymun karaciğeri ne demek twitter harf arama geçmişi silme 14400f vs 7500f

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Pro
    HUAWEI Pura 70 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum