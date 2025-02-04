En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma firması Canalys, küresel telefon pazarının 2024 yılına ait son rakamlarını paylaştı. Rapor, akıllı telefon satışlarındaki artışın yeniden başladığını gösteriyor. Bu dönemdeki sevkiyatlar 1,22 milyar adede ulaşırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 daha yüsek. İşte 2024 yılında en çok satan markalar.

Akıllı telefon pazarında yükseliş başladı

Canalys verilerine göre Apple ve Samsung, 2024 yılında %18’lik pazar paylarıyla liderliği paylaştı. Xiaomi ise %14 ile üçüncü sırada yer alırken Çinli üreticiler genel olarak güçlü bir büyüme kaydetti. Xiaomi, yıllık %15 büyüme ile 168.6 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve Transsion ve Oppo da benzer oranda yükseldi.

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2024 yılında 222.9 milyon telefon sattığı görülüyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre %1’lik bir düşüşe işaret ediyor. Benzer şekilde Apple da 225.9 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirerek %1 oranında geriledi. Özellikle gelişmekte olan pazarlardaki rekabetin artması ve Çin’de yerel markaların agresif fiyatlandırma stratejileri bu gerilemede etkili oldu.

Tam Boyutta Gör Bu arada, BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markalar birleştirildiğinde toplamda %20’lik bir pazar payına ulaşıyor. Yılın son çeyreğine bakıldığında ise, Apple 77.1 milyon sevkiyat ve %23’lük pazar payıyla lider konumunu sürdürdü. Ancak bu rakam, 2023’ün aynı dönemine kıyasla %1’lik bir düşüş anlamına geliyor.

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Samsung ise 51.9 milyon telefon sevk ederek %16 pazar payına ulaştı ve yıllık %3 düşüş yaşadı. Son olarak Xiaomi, yılın son çeyreğinde 42.7 milyon telefon satarak yıllık bazda %5 büyüme kaydetti. Transsion, 27.2 milyon telefon sevkiyatıyla %4 küçülürken, Vivo %10 büyüyerek 26.4 milyon sevkiyat yaptı.

Çin pazarının etkisi büyük

Çin pazarı, 2024’te yıllık %4 büyüme kaydetti ve sektör genelindeki toparlanmanın ana itici gücü oldu. Bunun arkasında ise agresif fiyatlandırma ve yenilikçi modeller bulunuyor. 2025’te ise bu trendlerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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