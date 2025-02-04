En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Canalys verilerine göre Apple ve Samsung, 2024 yılında %18’lik pazar paylarıyla liderliği paylaştı. Xiaomi ise %14 ile üçüncü sırada yer alırken Çinli üreticiler genel olarak güçlü bir büyüme kaydetti. Xiaomi, yıllık %15 büyüme ile 168.6 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve Transsion ve Oppo da benzer oranda yükseldi.
Samsung ise 51.9 milyon telefon sevk ederek %16 pazar payına ulaştı ve yıllık %3 düşüş yaşadı. Son olarak Xiaomi, yılın son çeyreğinde 42.7 milyon telefon satarak yıllık bazda %5 büyüme kaydetti. Transsion, 27.2 milyon telefon sevkiyatıyla %4 küçülürken, Vivo %10 büyüyerek 26.4 milyon sevkiyat yaptı.
Çin pazarının etkisi büyük
Çin pazarı, 2024’te yıllık %4 büyüme kaydetti ve sektör genelindeki toparlanmanın ana itici gücü oldu. Bunun arkasında ise agresif fiyatlandırma ve yenilikçi modeller bulunuyor. 2025’te ise bu trendlerin nasıl şekilleneceği merak konusu.