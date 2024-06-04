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    Türkiye'de SUV rekabetinde son durum: Lider bir Çinli

    Özellikle Çinli Chery'nin rekabetçi fiyatlarla pazara girmesi üzerine dengelerin değişmeye başladığı SUV/crossover pazarında en çok satılan modelleri sizler için listeledik.

    2024 yılında Türkiye'deki SUV pazarında kıyasıya bir rekabet söz konusu. İlk beş aylık süreçte 11 bin adet sınırını aşan üç model var. Liderlik koltuğuna oturan taraf ise en yakın rakibine sadece 43 adet fark atan Chery Tiggo 8 Pro oldu.

    Kredi kampanyasıyla büyük ilgi gören Togg T10X, mayıs ayında rakibine bin adetlik fark atmış olsa da beş ayın toplamında ikinci sırada yer almaktan kurtulamadı. Üçüncü sırada ise yine 11 bin adet bandını geçen Fiat Egea Cross bulunuyor. Bundan böyle yoluna Renault logosuyla devam edecek olan Duster ise 9572 adetle dördüncü sırada yer alıyor.

    Türkiye'de en çok satılan SUV modeller🥇

    Türkiye'de SUV rekabetinde son durum: Lider bir Çinli Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 💸
    Sıra Model Adet Segment Başlangıç Fiyatı
    1. Chery Tiggo 8 Pro 11.331 D segment 1.583.000 TL
    2. Togg T10X 11.288 C segment 1.432.600 TL
    3. Fiat Egea Cross 11.204 C segment 1.052.900 TL
    4. Dacia Duster 9.572 C segment 1.177.900 TL
    5. Chery Tiggo 7 Pro 8.511 C segment 1.343.000 TL
    6. Chery Omoda 5 7.148 C segment 1.328.000 TL
    7. Peugeot 3008 6.432 C segment 1.920.000 TL
    8. MG HS 6.201 C segment 1.629.000 TL
    9. Hyundai Bayon 6.163 B segment 1.030.000 TL
    10. Peugeot 2008 6.035 B segment 1.580.000 TL

    Elbette bayilerde sunulan fiyatlar değişiklik gösteriyor ancak liste fiyatlarından aldığımız bu başlangıç fiyatları satışlar konusunda bize bazı ipuçları verebilir. Örneğin; D segmentinde yer alan Tiggo 8 Pro'nun engelli alım limitine uyuyor olması dikkat çekici bir detay. Ayrıca fiyatı da bir B-SUV olan 2008 ile benzer seviyede.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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