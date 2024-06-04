Türkiye'de SUV rekabetinde son durum: Lider bir Çinli

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2024 yılında Türkiye'deki SUV pazarında kıyasıya bir rekabet söz konusu. İlk beş aylık süreçte 11 bin adet sınırını aşan üç model var. Liderlik koltuğuna oturan taraf ise en yakın rakibine sadece 43 adet fark atan Chery Tiggo 8 Pro oldu.

Kredi kampanyasıyla büyük ilgi gören Togg T10X, mayıs ayında rakibine bin adetlik fark atmış olsa da beş ayın toplamında ikinci sırada yer almaktan kurtulamadı. Üçüncü sırada ise yine 11 bin adet bandını geçen Fiat Egea Cross bulunuyor. Bundan böyle yoluna Renault logosuyla devam edecek olan Duster ise 9572 adetle dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'de en çok satılan SUV modeller🥇

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Türkiye'de en çok satılan SUV modeller 💸 Sıra Model Adet Segment Başlangıç Fiyatı 1. Chery Tiggo 8 Pro 11.331 D segment 1.583.000 TL 2. Togg T10X 11.288 C segment 1.432.600 TL 3. Fiat Egea Cross 11.204 C segment 1.052.900 TL 4. Dacia Duster 9.572 C segment 1.177.900 TL 5. Chery Tiggo 7 Pro 8.511 C segment 1.343.000 TL 6. Chery Omoda 5 7.148 C segment 1.328.000 TL 7. Peugeot 3008 6.432 C segment 1.920.000 TL 8. MG HS 6.201 C segment 1.629.000 TL 9. Hyundai Bayon 6.163 B segment 1.030.000 TL 10. Peugeot 2008 6.035 B segment 1.580.000 TL

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Elbette bayilerde sunulan fiyatlar değişiklik gösteriyor ancak liste fiyatlarından aldığımız bu başlangıç fiyatları satışlar konusunda bize bazı ipuçları verebilir. Örneğin; D segmentinde yer alan Tiggo 8 Pro'nun engelli alım limitine uyuyor olması dikkat çekici bir detay. Ayrıca fiyatı da bir B-SUV olan 2008 ile benzer seviyede.

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