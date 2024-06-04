Türkiye'de SUV rekabetinde son durum: Lider bir Çinli

2024 yılında Türkiye'deki SUV pazarında kıyasıya bir rekabet söz konusu. İlk beş aylık süreçte 11 bin adet sınırını aşan üç model var. Liderlik koltuğuna oturan taraf ise en yakın rakibine sadece 43 adet fark atan Chery Tiggo 8 Pro oldu.
Kredi kampanyasıyla büyük ilgi gören Togg T10X, mayıs ayında rakibine bin adetlik fark atmış olsa da beş ayın toplamında ikinci sırada yer almaktan kurtulamadı. Üçüncü sırada ise yine 11 bin adet bandını geçen Fiat Egea Cross bulunuyor. Bundan böyle yoluna Renault logosuyla devam edecek olan Duster ise 9572 adetle dördüncü sırada yer alıyor.
Türkiye'de en çok satılan SUV modeller🥇
|Sıra
|Model
|Adet
|Segment
|Başlangıç Fiyatı
|1.
|Chery Tiggo 8 Pro
|11.331
|D segment
|1.583.000 TL
|2.
|Togg T10X
|11.288
|C segment
|1.432.600 TL
|3.
|Fiat Egea Cross
|11.204
|C segment
|1.052.900 TL
|4.
|Dacia Duster
|9.572
|C segment
|1.177.900 TL
|5.
|Chery Tiggo 7 Pro
|8.511
|C segment
|1.343.000 TL
|6.
|Chery Omoda 5
|7.148
|C segment
|1.328.000 TL
|7.
|Peugeot 3008
|6.432
|C segment
|1.920.000 TL
|8.
|MG HS
|6.201
|C segment
|1.629.000 TL
|9.
|Hyundai Bayon
|6.163
|B segment
|1.030.000 TL
|10.
|Peugeot 2008
|6.035
|B segment
|1.580.000 TL
Elbette bayilerde sunulan fiyatlar değişiklik gösteriyor ancak liste fiyatlarından aldığımız bu başlangıç fiyatları satışlar konusunda bize bazı ipuçları verebilir. Örneğin; D segmentinde yer alan Tiggo 8 Pro'nun engelli alım limitine uyuyor olması dikkat çekici bir detay. Ayrıca fiyatı da bir B-SUV olan 2008 ile benzer seviyede.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.