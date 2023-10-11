2024 Volkswagen ID.4 ve ID.5, yeni yazılım ve motorla geliyor

Markaya göre, yeni sistem tepeden tırnağa yenilenen bir menü yapısına sahip. Bunun dışında standart olarak sunulan dijital kokpit ve opsiyonel artırılmış gerçeklik destekli head-up display'in de geliştirildiği ifade ediliyor. Ekranın altında klima ve ses kontrolleri için ayrılan dokunmatik panel, makyajlı ID.3'de olduğu gibi artık aydınlatılmış olarak geliyor.
ID.4 ve ID.5 modellerindeki vites seçici, önceden dijital ekranın kenarına tutturulmuşken 2024 model yılında tıpkı ID.7'de olduğu gibi direksiyon kolonuna taşınmış. Bu da merkezde daha büyük bir dokunmatik ekrana yer verilmesini sağlamış. Son olarak, yeni sesli asistanın eskisine göre daha net yanıtlar verdiği ve bulut tabanlı hava durumu bilgisi verme gibi yeni fonksiyonlar sunduğu ifade ediliyor.
Güç aktarma sistemindeki yenilikler
Güç aktarma sisteminde ise 77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip arkadan itişli ID.4 Pro ve ID.5 Pro modellerinin yeni bir elektrik motoruyla donatıldığı belirtiliyor. İlk olarak ID.7'de gördüğümüz bu motor, 282 beygir güç ve 545 Nm tork üretiyor. Bu da mevcut modellere göre 81 beygir gibi ciddi bir güç artışı anlamına geliyor. Yeni motor ayrıca dört tekerlekten çekişli ID.4 Pro 4Motion'da da görev yapıyor.
Buna ek olarak, ailenin en tepesinde yer alan ID.4 GTX ve ID.5 GTX modellerinde de toplamda 335 beygire ulaşan 40 beygirlik bir güç artışı görmekteyiz. Bunun sonucunda 0-100 km/s hızlanma süresi 5.4 saniyeye düşen modellerin son hızı da 180 km/s ile sınırlandırılmış.
77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip tüm ID.4 ve ID.5 modelleri artık WLTP'ye göre 550 kilometreye varan daha uzun bir sürüş menzili sunuyor. Bu artış ID.4 Pro'ya 16 kilometre, ID.5 Pro'ya ise 11 kilometre fazladan menzil olarak yansımış. Ayrıca tüm modeller artık DC şarj istasyonuna giderken otomatik olarak batarya sıcaklığını ayarlayan ısı yönetim sistemine de sahip.
Volkswagen, Avrupa'da 2024 model ID.4 ve ID.5 modellerinin ön satışına başladı. Modellerin Almanya'daki fiyatları 40.335 eurodan başlıyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.