2024 Volkswagen ID.4 ve ID.5, yeni yazılım ve motorla geliyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli Volkswagen ID.4 ve ID.5 modellerindeki en büyük güncellemelerden biri, yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ve yazılım oldu. ID kullanıcılarının uzun zamandır merakla beklediği güncellemelerden biri buydu. Alman üretici, yeni nesil yazılımın eskisine göre çok daha hızlı olduğunu ve daha fazla fonksiyon sunarak sezgisel çalışmayı iyileştirdiğini söylüyor. Ayrıca, söz konusu modellerde artık 12.9 inçlik daha büyük bir multimedya ekranı da standart olarak sunuluyor.

Markaya göre, yeni sistem tepeden tırnağa yenilenen bir menü yapısına sahip. Bunun dışında standart olarak sunulan dijital kokpit ve opsiyonel artırılmış gerçeklik destekli head-up display'in de geliştirildiği ifade ediliyor. Ekranın altında klima ve ses kontrolleri için ayrılan dokunmatik panel, makyajlı ID.3'de olduğu gibi artık aydınlatılmış olarak geliyor.

ID.4 ve ID.5 modellerindeki vites seçici, önceden dijital ekranın kenarına tutturulmuşken 2024 model yılında tıpkı ID.7'de olduğu gibi direksiyon kolonuna taşınmış. Bu da merkezde daha büyük bir dokunmatik ekrana yer verilmesini sağlamış. Son olarak, yeni sesli asistanın eskisine göre daha net yanıtlar verdiği ve bulut tabanlı hava durumu bilgisi verme gibi yeni fonksiyonlar sunduğu ifade ediliyor.

Güç aktarma sistemindeki yenilikler

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Güç aktarma sisteminde ise 77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip arkadan itişli ID.4 Pro ve ID.5 Pro modellerinin yeni bir elektrik motoruyla donatıldığı belirtiliyor. İlk olarak ID.7'de gördüğümüz bu motor, 282 beygir güç ve 545 Nm tork üretiyor. Bu da mevcut modellere göre 81 beygir gibi ciddi bir güç artışı anlamına geliyor. Yeni motor ayrıca dört tekerlekten çekişli ID.4 Pro 4Motion'da da görev yapıyor.

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Buna ek olarak, ailenin en tepesinde yer alan ID.4 GTX ve ID.5 GTX modellerinde de toplamda 335 beygire ulaşan 40 beygirlik bir güç artışı görmekteyiz. Bunun sonucunda 0-100 km/s hızlanma süresi 5.4 saniyeye düşen modellerin son hızı da 180 km/s ile sınırlandırılmış.

77 kWsa kapasiteli bataryaya sahip tüm ID.4 ve ID.5 modelleri artık WLTP'ye göre 550 kilometreye varan daha uzun bir sürüş menzili sunuyor. Bu artış ID.4 Pro'ya 16 kilometre, ID.5 Pro'ya ise 11 kilometre fazladan menzil olarak yansımış. Ayrıca tüm modeller artık DC şarj istasyonuna giderken otomatik olarak batarya sıcaklığını ayarlayan ısı yönetim sistemine de sahip.

Volkswagen, Avrupa'da 2024 model ID.4 ve ID.5 modellerinin ön satışına başladı. Modellerin Almanya'daki fiyatları 40.335 eurodan başlıyor.

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2024 Volkswagen ID.4 ve ID.5, yeni yazılım ve motorla geliyor