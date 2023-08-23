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    2024 Volkswagen Tiguan'ın kamuflajsız görselleri sızdırıldı

    Dünya prömiyeri önümüzdeki sonbaharda yapılacak olan üçüncü nesil Volkswagen Tiguan bu kez resmi olmayan kamuflajsız görselleriyle karşımızda.                    
    2024 Volkswagen Tiguan'ın kamuflajsız görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Alman üretici Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda yeni Tiguan'ın kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı. Bu görüntüler sayesinde yenilenen SUV'un tasarımı hakkında az çok fikir sahibi olduk. Bugün ise Tiguan'ın iç ve dış tasarımını açık bir şekilde ortaya koyan yeni görseller sızdırıldı.

    2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımına baktığımızda, Alman markanın içten yanmalı motorlu otomobillerinde de ID elektrikli araç serisindeki tasarım diline dönmeye başladığını görmekteyiz. Mevcut MQB Evo platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilen üçüncü nesil Volkswagen Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabilecek.

    2024 Volkswagen Tiguan'ın kamuflajsız görselleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Tamponda yatay çizgilere sahip büyük merkez hava girişi ve dikey hava kanallarıyla mevcut kasadaki sportif çizgiden biraz sapan yeni Tiguan'ın yan tarafında da keskin omuz çizgisinden ziyade sadece ön-arka çamurluklar üzerinde adeta bir kaş gibi belirginleşen kavisli çizgiler görmekteyiz. 2024 Volkswagen Tiguan'ın arka bölümü ise diğer bölümlere göre biraz daha sert çizgilere sahip. Bu alanda gövde rengi bagaj spoyleri, boydan boya uzanan yeni LED ışık imzası ve tampondaki yatay ışık şeridi dikkat çekiyor.

    Yeni nesil Volkswagen Tiguan ile ilgili teknik ve donanım bilgilerinin de yer aldığı diğer detayları linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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