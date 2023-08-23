2024 Volkswagen Tiguan'ın kamuflajsız görselleri sızdırıldı

2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımına baktığımızda, Alman markanın içten yanmalı motorlu otomobillerinde de ID elektrikli araç serisindeki tasarım diline dönmeye başladığını görmekteyiz. Mevcut MQB Evo platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilen üçüncü nesil Volkswagen Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabilecek.
Yeni nesil Volkswagen Tiguan ile ilgili teknik ve donanım bilgilerinin de yer aldığı diğer detayları linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.