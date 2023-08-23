Tam Boyutta Gör Alman üretici Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda yeni Tiguan'ın kamuflajlı fotoğraflarını yayınladı. Bu görüntüler sayesinde yenilenen SUV'un tasarımı hakkında az çok fikir sahibi olduk. Bugün ise Tiguan'ın iç ve dış tasarımını açık bir şekilde ortaya koyan yeni görseller sızdırıldı.

2024 Volkswagen Tiguan'ın tasarımına baktığımızda, Alman markanın içten yanmalı motorlu otomobillerinde de ID elektrikli araç serisindeki tasarım diline dönmeye başladığını görmekteyiz. Mevcut MQB Evo platformunun güncellenmiş bir versiyonu üzerine inşa edilen üçüncü nesil Volkswagen Tiguan'daki farların ince bir panjur ile birbirine bağlandığını görmekteyiz. Üst paketlerde ortadaki ince LED şerit ile kombine edilecek olan bu farlar opsiyon olarak IQ.LIGHT HD Matrix teknolojisiyle satın alınabilecek.

Tam Boyutta Gör Tamponda yatay çizgilere sahip büyük merkez hava girişi ve dikey hava kanallarıyla mevcut kasadaki sportif çizgiden biraz sapan yeni Tiguan'ın yan tarafında da keskin omuz çizgisinden ziyade sadece ön-arka çamurluklar üzerinde adeta bir kaş gibi belirginleşen kavisli çizgiler görmekteyiz. 2024 Volkswagen Tiguan'ın arka bölümü ise diğer bölümlere göre biraz daha sert çizgilere sahip. Bu alanda gövde rengi bagaj spoyleri, boydan boya uzanan yeni LED ışık imzası ve tampondaki yatay ışık şeridi dikkat çekiyor.

Togg ile ilgili satış ilanları mercek altında 4 sa. önce eklendi

Yeni nesil Volkswagen Tiguan ile ilgili teknik ve donanım bilgilerinin de yer aldığı diğer detayları linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2024 Volkswagen Tiguan'ın kamuflajsız görselleri sızdırıldı