2026 Volvo EX90 tanıtıldı: 800V mimarisi, hızlı şarj ve yeni teknolojiler

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Volvo, 2026 model yılı için EX90’ı kapsamlı bir şekilde yeniledi. Markanın üç sıralı elektrikli SUV modeli artık tamamen yeni bir 800V elektrik mimarisine sahip. Bu sistem, mevcut 400V altyapının yerini alırken hem hız hem de verimlilik açısından önemli avantajlar sunuyor.

Volvo’nun açıklamasına göre, yeni batarya yönetim yazılımı akıllı bir algoritma ile 800V sistemle uyumlu çalışarak şarjı optimize ediyor. Böylece, 350 kW’lık DC hızlı şarj cihazı yalnızca 10 dakikada 250 kilometre menzil ekleyebiliyor. Geliştirmeler yalnızca şarj hızında değil. Volvo, yeni sistemin daha güçlü ivmelenmeye, artırılmış verimliliğe ve daha hafif motor ve bataryaya sahip olduğunu belirtiyor.

2026 Volvo EX90’da ayrıca yeni bir elektrokromik panoramik cam tavan bulunuyor. ES90'dan alınan bu teknoloji sayesinde cam, tek dokunuşla karartılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Araçta sürüş güvenliğini artıran pek çok yeni özellik de yer alıyor. Bunlar arasında kaygan yol, yol tehlikeleri ve kaza uyarıları gönderen bağlantılı güvenlik sistemi, sürücünün tepki vermemesi halinde aracı güvenli şekilde durduran Acil Durma Asistanı ve artık karanlıkta da çalışan otomatik acil direksiyon sistemi öne çıkıyor. Park Pilot Assist’e ise paralel park özelliği eklenmiş.

2025 Kia Sportage Türkiye fiyatı ve özellikleri 9 sa. önce eklendi

Yeni EX90, sadece donanım değil yazılım tarafında da güçlendi. Araçta yer alan çift NVIDIA DRIVE AGX Orin tabanlı çekirdek bilgisayarlar, saniyede 500 trilyon işlem (500 TOPS) yapabiliyor. 2025 model EX90 sahipleri de bu yükseltmeden faydalanabilecek; tek yapmaları gereken Volvo bayisine giderek yazılım güncellemesi yaptırmak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Volvo EX90, 800V mimarisi ve yeni yazılımıyla tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: