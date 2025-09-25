2026 Volvo EX90 tanıtıldı: 800V mimarisi, hızlı şarj ve yeni teknolojiler

Volvo’nun açıklamasına göre, yeni batarya yönetim yazılımı akıllı bir algoritma ile 800V sistemle uyumlu çalışarak şarjı optimize ediyor. Böylece, 350 kW’lık DC hızlı şarj cihazı yalnızca 10 dakikada 250 kilometre menzil ekleyebiliyor. Geliştirmeler yalnızca şarj hızında değil. Volvo, yeni sistemin daha güçlü ivmelenmeye, artırılmış verimliliğe ve daha hafif motor ve bataryaya sahip olduğunu belirtiyor.
2026 Volvo EX90’da ayrıca yeni bir elektrokromik panoramik cam tavan bulunuyor. ES90'dan alınan bu teknoloji sayesinde cam, tek dokunuşla karartılabiliyor.
Yeni EX90, sadece donanım değil yazılım tarafında da güçlendi. Araçta yer alan çift NVIDIA DRIVE AGX Orin tabanlı çekirdek bilgisayarlar, saniyede 500 trilyon işlem (500 TOPS) yapabiliyor. 2025 model EX90 sahipleri de bu yükseltmeden faydalanabilecek; tek yapmaları gereken Volvo bayisine giderek yazılım güncellemesi yaptırmak.