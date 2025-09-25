Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2026 Volvo EX90 tanıtıldı: 800V mimarisi, hızlı şarj ve yeni teknolojiler

    Volvo, 2026 EX90’ı tamamen yenileyerek 800V elektrik sistemi, 10 dakikada 250 km şarj imkanı, akıllı güvenlik donanımları ve gelişmiş yazılım gücüyle sınıfında çıtayı yükseltti.

    Yeni Volvo EX90, 800V mimarisi ve yeni yazılımıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Volvo, 2026 model yılı için EX90’ı kapsamlı bir şekilde yeniledi. Markanın üç sıralı elektrikli SUV modeli artık tamamen yeni bir 800V elektrik mimarisine sahip. Bu sistem, mevcut 400V altyapının yerini alırken hem hız hem de verimlilik açısından önemli avantajlar sunuyor.

    Volvo’nun açıklamasına göre, yeni batarya yönetim yazılımı akıllı bir algoritma ile 800V sistemle uyumlu çalışarak şarjı optimize ediyor. Böylece, 350 kW’lık DC hızlı şarj cihazı yalnızca 10 dakikada 250 kilometre menzil ekleyebiliyor. Geliştirmeler yalnızca şarj hızında değil. Volvo, yeni sistemin daha güçlü ivmelenmeye, artırılmış verimliliğe ve daha hafif motor ve bataryaya sahip olduğunu belirtiyor.

    2026 Volvo EX90’da ayrıca yeni bir elektrokromik panoramik cam tavan bulunuyor. ES90'dan alınan bu teknoloji sayesinde cam, tek dokunuşla karartılabiliyor.

    Yeni Volvo EX90, 800V mimarisi ve yeni yazılımıyla tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Araçta sürüş güvenliğini artıran pek çok yeni özellik de yer alıyor. Bunlar arasında kaygan yol, yol tehlikeleri ve kaza uyarıları gönderen bağlantılı güvenlik sistemi, sürücünün tepki vermemesi halinde aracı güvenli şekilde durduran Acil Durma Asistanı ve artık karanlıkta da çalışan otomatik acil direksiyon sistemi öne çıkıyor. Park Pilot Assist’e ise paralel park özelliği eklenmiş.

    Yeni EX90, sadece donanım değil yazılım tarafında da güçlendi. Araçta yer alan çift NVIDIA DRIVE AGX Orin tabanlı çekirdek bilgisayarlar, saniyede 500 trilyon işlem (500 TOPS) yapabiliyor. 2025 model EX90 sahipleri de bu yükseltmeden faydalanabilecek; tek yapmaları gereken Volvo bayisine giderek yazılım güncellemesi yaptırmak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto süpürge olan benzinlik salt okunur kaldırma arapça ne kadar sürede öğrenilir migros pipo tütünü dönel kavşak kazalarında kusur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum