AB resmen onayladı: 2024 yılından itibaren elektronik cihazlar USB-C ile gelecek

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği nihayet tüm elektronik cihazlar için tek bir bağlantı noktasını onayladı. Bu, 2024'ten itibaren AB'de yalnızca USB-C bağlantı noktasına sahip akıllı telefonlar, tabletler, kulaklıklar ve diğer cihazların satılacağı anlamına geliyor. Bunun istisnası ise portun kendisinden daha ince olan cihazlar olabilir.

USB 4 2.0 yeni özellikleri açıklandı: Hızlar 120Gbit'e çıkıyor 6 gün önce eklendi

AB, tek bir şarj cihazı konektörüne sahip olmanın kullanıcı rahatlığını artırmanın yanı sıra elektronik atıkları da önemli ölçüde azaltacağına inanıyor - en son rakamlara göre, kullanıcılar ekstra şarj cihazları için yılda 250 milyon Euro harcıyor ve bu da 11.000 ton "fazla" adaptör ve kablonun atılmasına neden oluyor.

Tam Boyutta Gör

USB-C portu ile gelecek olan elektronik cihazlar

Cep telefonları;

Tabletler ve e-kitaplar;

Dijital kameralar ve oyun konsolları;

Kulaklıklar ve taşınabilir hoparlörler;

Kablosuz fareler ve klavyeler;.

Taşınabilir navigasyon sistemleri;

Dizüstü bilgisayarlar (yasasnın yürürlüğe girmesinden 40 ay sonra).

Öte yandan alınan bu resmi karar, iPhone modellerini Lightning bağlantı noktası ile donatan Apple'ın 2024 yılına kadar USB-C'li iPhone modellerini piyasaya sürmesi gerektiği anlamına da geliyor. Analist Ming-Chi Kuo ve Bloomberg muhabiri Mark Gurman'a göre bu 2023 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

2024 yılından itibaren elektronik cihazlar USB-C ile gelecek