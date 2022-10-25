AB resmen onayladı: 2024 yılından itibaren elektronik cihazlar USB-C ile gelecek

AB, tek bir şarj cihazı konektörüne sahip olmanın kullanıcı rahatlığını artırmanın yanı sıra elektronik atıkları da önemli ölçüde azaltacağına inanıyor - en son rakamlara göre, kullanıcılar ekstra şarj cihazları için yılda 250 milyon Euro harcıyor ve bu da 11.000 ton "fazla" adaptör ve kablonun atılmasına neden oluyor.
USB-C portu ile gelecek olan elektronik cihazlar
- Cep telefonları;
- Tabletler ve e-kitaplar;
- Dijital kameralar ve oyun konsolları;
- Kulaklıklar ve taşınabilir hoparlörler;
- Kablosuz fareler ve klavyeler;.
- Taşınabilir navigasyon sistemleri;
- Dizüstü bilgisayarlar (yasasnın yürürlüğe girmesinden 40 ay sonra).
Öte yandan alınan bu resmi karar, iPhone modellerini Lightning bağlantı noktası ile donatan Apple'ın 2024 yılına kadar USB-C'li iPhone modellerini piyasaya sürmesi gerektiği anlamına da geliyor. Analist Ming-Chi Kuo ve Bloomberg muhabiri Mark Gurman'a göre bu 2023 gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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