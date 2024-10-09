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Tam Boyutta Gör Sürpriz bir kararla otomotiv dünyasına adım atan Xiaomi'nin Çin'deki fabrikasında ikinci faza geçildi. Fabrikanın çelik iskeleti iki ayda tamamlandı. 2025 yılında operasyona başlaması planlanan bölüm Çinli şirketin üretim hacmini yükseltecek.

Xiaomi'nin otomobil fabrikasının birinci fazı Haziran 2023'te tamamlandı. Fabrikayı faaliyete geçirmek 15 ay sürdü ve Mart 2024'te SU7'nin satışına başlandı. Hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi SU7'ye talep çok yüksek olduğu için fabrikaya güncelleme şart. Şu anki haliyle elektrikli otomobilin teslimat süreleri 8 aya kadar uzanabiliyor.

Tam Boyutta Gör Çinli firmanın planlarına göre ikinci faz tamamlandığında yer üstünde 391.500 m2 ve yer altında 8.503 m2 kapalı alan bulunacak. Maksimum bina yüksekliğinin 16 metre olarak açıklandığı fabrikanın yüzde 15'i yeşil alan olarak ayrılacak. Ayrıca binden fazla araç için de park yeri yapılacak.

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İkinci fazın tamamlanması Xiaomi'nin ikinci modeli MX11 SUV'un piyasaya sürülmesini de hızlandıracak. Çinli şirket ayrıca 1525 beygir güce sahip SU7 Ultra modelini de önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.

Xiaomi SU7'nin Çin'deki fiyatı yaklaşık 31 bin dolar civarından başlıyor. Şirket, 2024'e ilişkin 100 bin adetlik satış hedefine kasım ayında erişmeyi planladıklarını açıklamıştı.

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Xiaomi'nin otomobil fabrikasında ikinci faz hızlı ilerliyor