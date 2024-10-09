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    Xiaomi'nin otomobil fabrikasında ikinci faz hızlı ilerliyor

    İlk elektrikli otomobili SU7'nin teslimat sürelerinde 8 aya kadar süre vermek zorunda kalan Xiaomi, fabrikanın ikinci fazını bir an önce tamamlayarak üretim hacmini artırmak istiyor.
    Xiaomi'nin otomobil fabrikasında ikinci faz hızlı ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Sürpriz bir kararla otomotiv dünyasına adım atan Xiaomi'nin Çin'deki fabrikasında ikinci faza geçildi. Fabrikanın çelik iskeleti iki ayda tamamlandı. 2025 yılında operasyona başlaması planlanan bölüm Çinli şirketin üretim hacmini yükseltecek.

    Xiaomi'nin otomobil fabrikasının birinci fazı Haziran 2023'te tamamlandı. Fabrikayı faaliyete geçirmek 15 ay sürdü ve Mart 2024'te SU7'nin satışına başlandı. Hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi SU7'ye talep çok yüksek olduğu için fabrikaya güncelleme şart. Şu anki haliyle elektrikli otomobilin teslimat süreleri 8 aya kadar uzanabiliyor.

    Xiaomi'nin otomobil fabrikasında ikinci faz hızlı ilerliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli firmanın planlarına göre ikinci faz tamamlandığında yer üstünde 391.500 m2 ve yer altında 8.503 m2 kapalı alan bulunacak. Maksimum bina yüksekliğinin 16 metre olarak açıklandığı fabrikanın yüzde 15'i yeşil alan olarak ayrılacak. Ayrıca binden fazla araç için de park yeri yapılacak.

    İkinci fazın tamamlanması Xiaomi'nin ikinci modeli MX11 SUV'un piyasaya sürülmesini de hızlandıracak. Çinli şirket ayrıca 1525 beygir güce sahip SU7 Ultra modelini de önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.

    Xiaomi SU7'nin Çin'deki fiyatı yaklaşık 31 bin dolar civarından başlıyor. Şirket, 2024'e ilişkin 100 bin adetlik satış hedefine kasım ayında erişmeyi planladıklarını açıklamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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