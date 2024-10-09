Xiaomi'nin otomobil fabrikasında ikinci faz hızlı ilerliyor

Xiaomi'nin otomobil fabrikasının birinci fazı Haziran 2023'te tamamlandı. Fabrikayı faaliyete geçirmek 15 ay sürdü ve Mart 2024'te SU7'nin satışına başlandı. Hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi SU7'ye talep çok yüksek olduğu için fabrikaya güncelleme şart. Şu anki haliyle elektrikli otomobilin teslimat süreleri 8 aya kadar uzanabiliyor.
İkinci fazın tamamlanması Xiaomi'nin ikinci modeli MX11 SUV'un piyasaya sürülmesini de hızlandıracak. Çinli şirket ayrıca 1525 beygir güce sahip SU7 Ultra modelini de önümüzdeki yıl piyasaya sürecek.
Xiaomi SU7'nin Çin'deki fiyatı yaklaşık 31 bin dolar civarından başlıyor. Şirket, 2024'e ilişkin 100 bin adetlik satış hedefine kasım ayında erişmeyi planladıklarını açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.