ChatGPT’ye erişim sorunları yaşanıyor: OpenAI'dan açıklama geldi

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Tam Boyutta Gör Yapay zekanın öncü firmalarından OpenAI’ın popüler yapay zeka sohbet aracı ChatGPT, bugün sabah saatlerinden itibaren dünya genelinde erişim ve performans sorunlarıyla gündemde. Bazı kullanıcılar platforma hiç erişemezken, bazıları ise son derece yavaş ve geç yanıtlarla karşılaşıyor.

ChatGPT’de erişim sorunu

Sorunlar ilk olarak TSİ sabah saat 10.00 civarında başladı. Downdetector gibi hizmet takibi sağlayan platformlar, küresel çapta çok sayıda kullanıcının ChatGPT ile ilgili problemler yaşadığını rapor ediyor. Sosyal medya platformları X (eski adıyla Twitter) ve Reddit'te de birçok kullanıcı yaşadıkları sorunları paylaştı.

OpenAI’dan açıklama: Araştırıyoruz

OpenAI’ın resmi durum sayfasına göre, ChatGPT ile birlikte şirketin metinden videoya yapay zeka aracı Sora ve OpenAI API hizmetlerinde de “yüksek hata oranları ve gecikmeler” yaşanıyor. Şirket, 12:23 TSİ itibarıyla Sora özelinde de ayrı bir hata bildirimi yayınladı.

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Bazı kullanıcılar hizmete erişebilse de, yanıt sürelerinin normalden çok daha uzun sürdüğü ve zaman zaman “Hmm... bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor” gibi hata mesajlarıyla karşılaştıkları belirtiliyor. Öte yandan bazı kullanıcılar ChatGPT'yi sorunsuz şekilde kullanmaya devam ediyor, bu da sorunun tüm kullanıcıları kapsamadığını gösteriyor.

OpenAI, kesintilerin nedenine dair henüz net bir açıklama yapmış değil. Şirketten yapılan kısa açıklamada yalnızca “sorunun araştırılmakta olduğu” ifade edildi. Hizmetin ne zaman tamamen normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.

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