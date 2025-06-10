ChatGPT’ye erişim sorunları yaşanıyor: OpenAI'dan açıklama geldi

ChatGPT’de erişim sorunu
Sorunlar ilk olarak TSİ sabah saat 10.00 civarında başladı. Downdetector gibi hizmet takibi sağlayan platformlar, küresel çapta çok sayıda kullanıcının ChatGPT ile ilgili problemler yaşadığını rapor ediyor. Sosyal medya platformları X (eski adıyla Twitter) ve Reddit'te de birçok kullanıcı yaşadıkları sorunları paylaştı.
OpenAI’dan açıklama: Araştırıyoruz
Bazı kullanıcılar hizmete erişebilse de, yanıt sürelerinin normalden çok daha uzun sürdüğü ve zaman zaman “Hmm... bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor” gibi hata mesajlarıyla karşılaştıkları belirtiliyor. Öte yandan bazı kullanıcılar ChatGPT'yi sorunsuz şekilde kullanmaya devam ediyor, bu da sorunun tüm kullanıcıları kapsamadığını gösteriyor.
OpenAI, kesintilerin nedenine dair henüz net bir açıklama yapmış değil. Şirketten yapılan kısa açıklamada yalnızca “sorunun araştırılmakta olduğu” ifade edildi. Hizmetin ne zaman tamamen normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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