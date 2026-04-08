    Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri açıklandı

    Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülünde 7 finalist belli oldu. 33 model arasından belirlenen finalistlerin büyük çoğunluğu elektrikli modellerden oluşuyor.

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak 7 finalist şöyle:
    • BMW iX3
    • BYD Sealion 7
    • Citroen C5 Aircross
    • Hyundai Inster
    • Mercedes-Benz CLA
    • Renault Clio
    • Togg T10F
    Ana ödül olan “Türkiye’de Yılın Otomobili”nin yanı sıra organizasyonda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli modellerin sayısının dikkat çekici biçimde artması, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

    Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı.

    Türkiye'de Yılın Otomobili son 5 yılın kazananları

    • 2021 yılı Fiat Egea Cross 3.290 puan
    • 2022 yılı Hyundai Tucson 3.710 puan
    • 2023 yılı Nissan X-Trail 3.580 puan
    • 2024 yılı Togg T10X 2.630 puan
    • 2025 yılı BYD Seal U 2.690 puan

