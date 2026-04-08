Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri açıklandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülünde 7 finalist belli oldu. 33 model arasından belirlenen finalistlerin büyük çoğunluğu elektrikli modellerden oluşuyor.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri
- BMW iX3
- BYD Sealion 7
- Citroen C5 Aircross
- Hyundai Inster
- Mercedes-Benz CLA
- Renault Clio
- Togg T10F
Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı.
Türkiye'de Yılın Otomobili son 5 yılın kazananları
- 2021 yılı Fiat Egea Cross 3.290 puan
- 2022 yılı Hyundai Tucson 3.710 puan
- 2023 yılı Nissan X-Trail 3.580 puan
- 2024 yılı Togg T10X 2.630 puan
- 2025 yılı BYD Seal U 2.690 puan
