Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri açıklandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Diğer Haberleri

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 ödülünde 7 finalist belli oldu. 33 model arasından belirlenen finalistlerin büyük çoğunluğu elektrikli modellerden oluşuyor.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026 finalistleri

BMW iX3

BYD Sealion 7

Citroen C5 Aircross

Hyundai Inster

Mercedes-Benz CLA

Renault Clio

Togg T10F

Tam Boyutta Gör Ana ödül olan “Türkiye’de Yılın Otomobili”nin yanı sıra organizasyonda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” kategorilerinde de ödüller verilecek. Bu yılki aday listesinde özellikle elektrikli modellerin sayısının dikkat çekici biçimde artması, otomotiv sektöründeki dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

Tesla FSD v14.3 güncellemesiyle tepki süresi yüzde 20 hızlandı 4 sa. önce eklendi

Geçtiğimiz yıl düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2025” yarışmasının kazananı ise Çinli üretici BYD’nin elektrikli SUV modeli BYD Seal U olmuştu. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla belirlenen sonuçlarda model, toplam 2690 puan alarak zirveye yerleşmiş ve en yakın rakibi Kia EV3’ü 20 puan farkla geride bırakmıştı.

Türkiye'de Yılın Otomobili son 5 yılın kazananları

2021 yılı Fiat Egea Cross 3.290 puan

2022 yılı Hyundai Tucson 3.710 puan

2023 yılı Nissan X-Trail 3.580 puan

2024 yılı Togg T10X 2.630 puan

2025 yılı BYD Seal U 2.690 puan

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: