2030'da dünyada satılan her üç araçtan biri Çinli olacak

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarıyla büyük atılım yapan Çinli otomobil üreticileri, sektör analistlerine göre 2030 yılında dünyada satılan her üç araçtan birinin üreticisi olacak.

Çinli araçlar halihazırda pazarın %21'ini oluşturuyor ve pazar paylarını arttırmaya devam ediyor. Küresel danışmanlık şirketi AlixPartner'in tahminlerine göre Çin'de %59 pazar payına sahip yerli üreticiler 2030 yılında paylarını %72'ye çıkaracak ve Batılı rakiplerinden pazar payı çalmaya devam edecek.

Yurt dışı satışlar üçe katlanacak

Ancak aynı Batılı markalar için daha endişe verici olan şey, Çinli üreticilerin dünya genelinde satışlarını arttıracak olması. AlixPartners, Çinli otomobil üreticilerinin Çin dışında yaptığı satışların 2024'teki 3 milyondan 2030'da 9 milyona çıkacağını tahmin ediyor.

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ABD tarafında yakın zamanda koyulan yeni gümrük vergileri Çİnli üreticilerin ABD pazarında büyümesini sınırlayacak olsa da, Avrupa pazarında Çinlilerin pazar payını ikiye katlayarak %12'ye ulaşması bekleniyor. Rusya'da ise Çinliler %33'den %69'a çıkarak pazarı ele geçirecekler. Çinli üreticilerin satışlarının Orta Doğu ve Afrika'da %8'den %39'a, Orta ve Güney Amerika'da ise %7'den %28'e çıkması bekleniyor.

Çinli otomobil üreticilerinin bölgelere göre pazar payları Bölge Çinlilerin pazar payı 2024 Çinlilerin pazar payı (2030 tahmini) Küresel %21 %33 Çin %59 %72 Rusya %33 %69 Avrupa %6 %12 Kuzay Amerika %1 %3 Orta ve Güney Amerika %7 %28 Orta Doğu ve Afrika %8 %39 Japonya %0 %1 GÜney ve Güneydoğu Asya %3 %31

Çinli otomobil üreticilerinin sahip olduğu yüksek marjlar ve agresif fiyatlandırma stratejileri iyi biliniyor ancak analistler başka bir önemli avantaja sahip olduklarını belirtiyor. Batılı otomobil üreticilerinin yarısı kadar olan geliştirme süreleri, Çinli araçların modellerini daha güncel tutmalarına ve rekabette öne geçmelerine sebep oluyor.

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2030'da dünyada satılan her üç araçtan biri Çinli olacak