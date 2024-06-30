2030'da dünyada satılan her üç araçtan biri Çinli olacak

- Yurt dışı satışlar üçe katlanacak
- Çinli otomobil üreticilerinin bölgelere göre pazar payları
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Çinli araçlar halihazırda pazarın %21'ini oluşturuyor ve pazar paylarını arttırmaya devam ediyor. Küresel danışmanlık şirketi AlixPartner'in tahminlerine göre Çin'de %59 pazar payına sahip yerli üreticiler 2030 yılında paylarını %72'ye çıkaracak ve Batılı rakiplerinden pazar payı çalmaya devam edecek.
Yurt dışı satışlar üçe katlanacak
Ancak aynı Batılı markalar için daha endişe verici olan şey, Çinli üreticilerin dünya genelinde satışlarını arttıracak olması. AlixPartners, Çinli otomobil üreticilerinin Çin dışında yaptığı satışların 2024'teki 3 milyondan 2030'da 9 milyona çıkacağını tahmin ediyor.
ABD tarafında yakın zamanda koyulan yeni gümrük vergileri Çİnli üreticilerin ABD pazarında büyümesini sınırlayacak olsa da, Avrupa pazarında Çinlilerin pazar payını ikiye katlayarak %12'ye ulaşması bekleniyor. Rusya'da ise Çinliler %33'den %69'a çıkarak pazarı ele geçirecekler. Çinli üreticilerin satışlarının Orta Doğu ve Afrika'da %8'den %39'a, Orta ve Güney Amerika'da ise %7'den %28'e çıkması bekleniyor.
|Bölge
|Çinlilerin pazar payı 2024
|Çinlilerin pazar payı (2030 tahmini)
|Küresel
|%21
|%33
|Çin
|%59
|%72
|Rusya
|%33
|%69
|Avrupa
|%6
|%12
|Kuzay Amerika
|%1
|%3
|Orta ve Güney Amerika
|%7
|%28
|Orta Doğu ve Afrika
|%8
|%39
|Japonya
|%0
|%1
|GÜney ve Güneydoğu Asya
|%3
|%31
Çinli otomobil üreticilerinin sahip olduğu yüksek marjlar ve agresif fiyatlandırma stratejileri iyi biliniyor ancak analistler başka bir önemli avantaja sahip olduklarını belirtiyor. Batılı otomobil üreticilerinin yarısı kadar olan geliştirme süreleri, Çinli araçların modellerini daha güncel tutmalarına ve rekabette öne geçmelerine sebep oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.