2030 yılında Cadillac modellerinin çoğu elektrikli olacak

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Elektrikli otomobil deyince akla ilk olarak Tesla gibi üreticiler gese de, bugünlerde birçok otomotiv şirketi elektrikli modellerini üretmek için çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri olan Cadillac, elektrikli model planlarını açıkladı.

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2023'te elektrikli SUV modeli geliyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre General Motors markası altında faaliyet gösteren Cadillac şirketinin, 2030 yılında üreteceği araçların çoğu artık tamamen elektrikli olacak. 2030 yılına oldukça fazla bir zaman olduğu göze alındığında ise Cadillac'ın bu planlamayı uzun bir vadeye yaydığı ve bunun da pil teknolojisinin gelişmesiyle paralellik göstermesi için tercih ettiği düşünülebilir.

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Reuters haber ajansına konuşan Cadillac Başkanı Steve Carlisle, gelecek 10 yılda daha fazla elektrikli araç vaat etti ve şirketin 2023 yılında Escalade modeline benzer tamamen elektrikli SUV araçlar üreteceğini açıkladı. Bu yeni elektrikli aracın ise görsellerde yer alan ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken araçla benzerlik göstereceği düşünülüyor.

https://www.techspot.com/news/83170-most-cadillac-vehicles-fully-electric-2030.html