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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2030 yılında Cadillac modellerinin çoğu elektrikli olacak

    General Motors bünyesinde faaliyet gösteren Cadillac, elektrikli modellerinin üretimini hızlandıracak. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2030 yılına kadar elektrikli modeller çoğunluğu oluşturacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2030 yılında Cadillac modellerinin çoğu elektrikli olacak
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    Elektrikli otomobil deyince akla ilk olarak Tesla gibi üreticiler gese de, bugünlerde birçok otomotiv şirketi elektrikli modellerini üretmek için çalışmalar yapıyor. Bunlardan biri olan Cadillac, elektrikli model planlarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz"

    2023'te elektrikli SUV modeli geliyor

    Yayınlanan yeni bir rapora göre General Motors markası altında faaliyet gösteren Cadillac şirketinin, 2030 yılında üreteceği araçların çoğu artık tamamen elektrikli olacak. 2030 yılına oldukça fazla bir zaman olduğu göze alındığında ise Cadillac'ın bu planlamayı uzun bir vadeye yaydığı ve bunun da pil teknolojisinin gelişmesiyle paralellik göstermesi için tercih ettiği düşünülebilir.

    2030 yılında Cadillac modellerinin çoğu elektrikli olacak
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    Reuters haber ajansına konuşan Cadillac Başkanı Steve Carlisle, gelecek 10 yılda daha fazla elektrikli araç vaat etti ve şirketin 2023 yılında Escalade modeline benzer tamamen elektrikli SUV araçlar üreteceğini açıkladı. Bu yeni elektrikli aracın ise görsellerde yer alan ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken araçla benzerlik göstereceği düşünülüyor.



    https://www.techspot.com/news/83170-most-cadillac-vehicles-fully-electric-2030.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Çaylak_Doktor 7 sa.
    Belki satışları etkiler
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    haberelectro 8 sa.
    Caddillac ı çok alan var sanki koysun V8 i geçsin
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    zotacing 7 sa. haberelectro
    Öyle deme o verimsiz V8 motorunun yerine elektrikle satışlarını artırabilir. Bugün hybrid olduğu halde bir Escalade şehir içi 30 litre yakıyor.
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