Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz

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Lüks otomobil üreticilerinden Ferrari, elektrikli otomobil pazarına şimdilik uzak duruyor. Şirket en iyi tahminle, önümüzdeki 6 yıl elektrikli model üretmeyecek.

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Batarya teknolojisi istediğimiz seviyede değil

Ferrari pil teknolojisinin daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Efsanevi otomobil üreticisi daha önce 2022 yılına dair elektrikli model planlarından bahsetmişti. Ancak gelen haberler 2023 yılına sarkabileceğini gösteriyordu. Şimdi ise şirket CEO'su Louis C. Camilleri bu sürenin daha da uzayacağını açıkladı.

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Ferrari'nin Maranello'daki fabrikasında gazetecilere konuşan Camilleri: "Batarya teknolojisi olması gerektiği yerde değil. Özerklik konusunda ve geç şarj etme hızı açısından hala önemli sorunlar var. Sonuç olarak elektrikli bir otomobil üreteceğiz ancak 2025 yılından sonra. Kısa vadede değil." ifadelerini kullandı. Ferrari'nin bu süre zarfında ise hibrit model üretimi yapacağı belirtiliyor.

https://www.reuters.com/article/us-ferrari-electric-car-ceo/ferrari-ceo-does-not-expect-fully-electric-model-until-after-2025-idUSKBN1YG150?utm_source=ixbtcom