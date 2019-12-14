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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz

    İtalya merkezli lüks otomobil şirketi Ferrari, elektrikli model üretmek için aceleci davranmayacak. Şirket CEO'su Louis C. Camilleri, kısa vadede böyle bir planları olmadığnı açıkladı.
    13 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
    1,5b
    4
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz
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    Lüks otomobil üreticilerinden Ferrari, elektrikli otomobil pazarına şimdilik uzak duruyor. Şirket en iyi tahminle, önümüzdeki 6 yıl elektrikli model üretmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Galaxy Fold'u bile geçemedi"

    Batarya teknolojisi istediğimiz seviyede değil

    Ferrari pil teknolojisinin daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyor. Efsanevi otomobil üreticisi daha önce 2022 yılına dair elektrikli model planlarından bahsetmişti. Ancak gelen haberler 2023 yılına sarkabileceğini gösteriyordu. Şimdi ise şirket CEO'su Louis C. Camilleri bu sürenin daha da uzayacağını açıkladı.

    Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz
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    Ferrari'nin Maranello'daki fabrikasında gazetecilere konuşan Camilleri: "Batarya teknolojisi olması gerektiği yerde değil.  Özerklik konusunda ve geç şarj etme hızı açısından hala önemli sorunlar var. Sonuç olarak elektrikli bir otomobil üreteceğiz ancak 2025 yılından sonra. Kısa vadede değil." ifadelerini kullandı. Ferrari'nin bu süre zarfında ise hibrit model üretimi yapacağı belirtiliyor.



    https://www.reuters.com/article/us-ferrari-electric-car-ceo/ferrari-ceo-does-not-expect-fully-electric-model-until-after-2025-idUSKBN1YG150?utm_source=ixbtcom Yorum Yaz
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    Xit 12 sa. en beğenilen
    ferrarinin ceo su zamanında ben hayatta olduğum sürece ferrari elektrikli araba üretmiyecekte demişti.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    wolferto 12 sa.
    masseratide oyle diyordu spor araba lideri elektirige gecmiyor gbi bi algi yapip elektrikli araclarin gelisimine kostek olmaya calisiyor fakat alttan alttan icten yanmalida liderligi koruyamadik bari en iyisini cikarmaliyiz diyorlar calismalara coktan baslanmistir.ha lider mi degil bna gore
    masseratide oyle diyordu spor araba lideri elektirige gecmiyor gbi bi algi yapip elektrikli araclarin gelisimine kostek olmaya calisiyor fakat alttan alttan ict...
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    kkvan 1 sa.
    Bugün LaFerrari ile ilgili bir video izledim . Adamlar bu işin bir numarası gerçek anlamda. 2025 e kadar beklerler sonra öyle bir model tanıtırlar ki herkesin ağzı açık kalır . Ferrari böyle bir marka.
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    doblocu_ 2 sa.
    20 yıldır FCA kullanıcısı olarak Camilleri dayının demek istediği;



    Yapmaya çalıştık ama olmadı. Arabayı şarj etmeye çalışırken arabayla birlikte bütün argeyi yaktık.



    2025'ten sonra yerli ve milli elektrikli Ferrari'yi üreteceğiz, yollarda olacak
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    Çaylak_Doktor 6 sa.
    Şuan ilgilendirmiyor
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    1ses1 8 sa.
    İsterse kömürlü yapsınlar ne olacak. Alan düşünsün.
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    haberelectro 10 sa.
    Uzaktan kumandalı Ferrari
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    zotacing 10 sa.
    Üretmeyin zaten 2030'dan sonra esamesi okunmayacak, yine fosile dönecek herkes.

    Elektrikli araba tuzağına düşmeyen Ferrari'yi tebrik ediyorum.


    @OverClocK1ng

    O mühendis sakalınla harcanıyorsun burada, Ferrari'ye bir iş başvurusunda bulun bence, harcanıyorsun forumda. Seni dinleyip hemen akülü bir F488 yaparlar belki, kumandan ile oynarsın sen de.
    Yanıtla +1
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    OverClocK1ng 11 sa.
    Üretmeyin üretmeyin. Sonra elektrikli araçlar ve pil teknolojileri alıp yürüdüğü zaman ardından aval aval bakarsınız.
    Elektronlar akar, Ferrari aval aval bakar...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    haberelectro 10 sa. OverClocK1ng
    Ferrariye ilgi duyan insanın elektrikle işi olmaz. Eloncular ötede oynasın.
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    porsche911gt2 12 sa.
    Mantıklı karar. hatta spor arabalar elektrikli olmamalı, spor araba keyif işidir elektrik süpürgesi ile keyif olmaz. Ha günlük kullanımda elektrikli araç kullanırım isterim ama iş otomobilden sürüş zevki almaya gelince içten yanmalı istiyor sağ ayağım.
    Yanıtla +2
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    wolferto 12 sa.
    masseratide oyle diyordu spor araba lideri elektirige gecmiyor gbi bi algi yapip elektrikli araclarin gelisimine kostek olmaya calisiyor fakat alttan alttan icten yanmalida liderligi koruyamadik bari en iyisini cikarmaliyiz diyorlar calismalara coktan baslanmistir.ha lider mi degil bna gore
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    enrique 12 sa.
    onda da hile yapmayında.malum sizin genlerde var bu.
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    CapriceClassic 12 sa. enrique
    Ferrari-hile derken? Almanlarla karıştırdınız herhalde.
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    ferrari, elektrikli otomobil ve
    5 etiket daha Louis C. Camilleri elektrikli model Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
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