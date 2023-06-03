Haftaya A101 marketlerde 70 inçlik Samsung televizyon var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 marketlerde Samsung markası başta olmak üzere farklı segmentlere yönelik olarak akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve şarjlı diş fırçaları bulmak mümkün olacak.

8 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

8 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 70 inçlik Samsung akıllı televizyon var. 4K çözünürlüğe sahip olan akıllı televizyonda 1x USB ve 3x HDMI girişi yer alıyor. Fiyatı ise 19999TL olarak belirlenmiş.

1 Haziran A101 aktüel kataloğunda ne var? 6 gün önce eklendi

Fazla para ödemek istemeyenler için yine Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, tek kumanda, dahili uydu alıcısı gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 7499TL olarak satılacak.

Diğer taraftan 6.6 inçlik ekran, Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 3GB sanal RAM, 13MP çift arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Tecno Spark Go 2023 akıllı telefon modeli de 3899TL. Son olarak Oral-B Clean&Protect şarjlı diş fırçası da 599TL fiyat etiketine sahip.

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8 Haziran A101 aktüel kataloğunda neler var?