Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde 70 inçlik Samsung televizyon var

    8 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 70 inçlik Samsung akıllı televizyon, olan Tecno Spark Go 2023 akıllı telefon, Oral-B Clean&Protect şarjlı diş fırçası yer alıyor. 
    Oy Ver
    8 Haziran A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 marketlerde Samsung markası başta olmak üzere farklı segmentlere yönelik olarak akıllı televizyonlar, akıllı telefonlar, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve şarjlı diş fırçaları bulmak mümkün olacak.

    8 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri

    8 Haziran A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında 70 inçlik Samsung akıllı televizyon var. 4K çözünürlüğe sahip olan akıllı televizyonda 1x USB ve 3x HDMI girişi yer alıyor. Fiyatı ise 19999TL olarak belirlenmiş.

    Fazla para ödemek istemeyenler için yine Samsung markasına ait 40 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, tek kumanda, dahili uydu alıcısı gibi özellikleri olan akıllı televizyon ise 7499TL olarak satılacak.

    Diğer taraftan 6.6 inçlik ekran, Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 64GB depolama, 3GB sanal RAM, 13MP çift arka kamera, 5MP ön kamera, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Tecno Spark Go 2023 akıllı telefon modeli de 3899TL. Son olarak Oral-B Clean&Protect şarjlı diş fırçası da 599TL fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    note 20 ultra yorumlar 6 ay askerlik çabuk geçer mi bira sarhoş eder mi hitler"in konuşması almanca test okul platin serisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız