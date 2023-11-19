Haftaya A101 marketlerde Samsung ve Toshiba akıllı televizyonlar var

Tam Boyutta Gör Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde farklı fiyat segmentlerinde yer alan akıllı televizyon modelleri, akıllı telefon, tam kablosuz kulaklık, tanklı yazıcı modeli ve elektrikli ev aletleri satışa sunulacak.

23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı fiyat segmentine ait akıllı televizyonlar yer alıyor. Toshiba markasına ait 65 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon modeli 16499TL.

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Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi olan model 12999TL. 32 inçlik akıllı özellikleri olan model ise 5499TL olarak satılacak. Samsung’un 40 inçlik Full HD akıllı televizyonu ise 10499TL.

Diğer taraftan Canon markasına ait tanklı kablosuz yazıcı 3599TL iken Oukitel markasına ait Buds Pro tam kablosuz kulaklık 199TL ve Reeder S19 Max 4GB/64GB akıllı telefon modeli de 2699TL olarak satılacak.

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23 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var?