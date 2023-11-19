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    Anlık Bildirim

    Haftaya A101 marketlerde Samsung ve Toshiba akıllı televizyonlar var

    23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı fiyat segmentine ait akıllı televizyonlar, reeder S19 Max akıllı telefon modeli ve Canon tanklı yazıcı yer alıyor. 
    23 Kasım A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Haftaya A101 perakende gıda marketlerinde farklı fiyat segmentlerinde yer alan akıllı televizyon modelleri, akıllı telefon, tam kablosuz kulaklık, tanklı yazıcı modeli ve elektrikli ev aletleri satışa sunulacak.

    23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri

    23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı fiyat segmentine ait akıllı televizyonlar yer alıyor. Toshiba markasına ait 65 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon modeli 16499TL.

    Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi olan model 12999TL. 32 inçlik akıllı özellikleri olan model ise 5499TL olarak satılacak. Samsung’un 40 inçlik Full HD akıllı televizyonu ise 10499TL.

    Diğer taraftan Canon markasına ait tanklı kablosuz yazıcı 3599TL iken Oukitel markasına ait Buds Pro tam kablosuz kulaklık 199TL ve Reeder S19 Max 4GB/64GB akıllı telefon modeli de 2699TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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