Haftaya A101 marketlerde Samsung ve Toshiba akıllı televizyonlar var

23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri
23 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı fiyat segmentine ait akıllı televizyonlar yer alıyor. Toshiba markasına ait 65 inçlik 4K ekran, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon modeli 16499TL.
Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi olan model 12999TL. 32 inçlik akıllı özellikleri olan model ise 5499TL olarak satılacak. Samsung’un 40 inçlik Full HD akıllı televizyonu ise 10499TL.
Diğer taraftan Canon markasına ait tanklı kablosuz yazıcı 3599TL iken Oukitel markasına ait Buds Pro tam kablosuz kulaklık 199TL ve Reeder S19 Max 4GB/64GB akıllı telefon modeli de 2699TL olarak satılacak.
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.