A101 marketlerde Dünya TV Günü var

Tam Boyutta Gör Bu sıralarda oturma odanıza bir akıllı televizyon almayı planlıyorsanız A101 marketler zincirinde farklı fiyat segmentlerine yönelik olarak iki üretici markadan televizyon modelleri bulmak mümkün olacak.

16 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri neler?

16 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı akıllı televizyonlar yer alıyor. En tepede Toshiba markasının 70 inçlik akıllı televizyonu yer alıyor. 4K çözünürlük, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon 22999TL fiyat etiketine sahip. Yine Toshiba markasına ait 50 inçlik Ultra HD çözünürlük, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon da 10799TL.

9 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Onvo markasına ait 65 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci gibi özelliklerine sahip akıllı televizyon 14339TL. Yine Onvo markasına ait 43 inçlik Full HD Android TV 5699TL iken 32 inçlik HD Ready Android TV modeli de 4099TL.

Bunun haricinde 6.51 inçlik ekran, 8GB RAM, 128GB depolama, 20MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5150mAh batarya barındıran Oukitel C32 akıllı telefon 4699TL iken 5 saate kadar kullanılabilen Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık 399TL.

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16 Kasım A101 aktüel kataloğunda neler var?