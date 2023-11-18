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    A101 marketlerde Dünya TV Günü var

    16 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba ve Onvo markalarına ait farklı akıllı televizyonlar, Oukitel C32 ve Xiaomi Buds 3 Lite yer alıyor.      
    16 Kasım A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu sıralarda oturma odanıza bir akıllı televizyon almayı planlıyorsanız A101 marketler zincirinde farklı fiyat segmentlerine yönelik olarak iki üretici markadan televizyon modelleri bulmak mümkün olacak.

    16 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri neler?

    16 Kasım A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı akıllı televizyonlar yer alıyor. En tepede Toshiba markasının 70 inçlik akıllı televizyonu yer alıyor. 4K çözünürlük, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan televizyon 22999TL fiyat etiketine sahip. Yine Toshiba markasına ait 50 inçlik Ultra HD çözünürlük, 3x HDMI, 2x USB gibi özellikleri olan akıllı televizyon da 10799TL.

    Onvo markasına ait 65 inçlik Ultra HD ekran, Android TV işletim sistemi, 4 çekirdekli işlemci gibi özelliklerine sahip akıllı televizyon 14339TL. Yine Onvo markasına ait 43 inçlik Full HD Android TV 5699TL iken 32 inçlik HD Ready Android TV modeli de 4099TL.

    Bunun haricinde 6.51 inçlik ekran, 8GB RAM, 128GB depolama, 20MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5150mAh batarya barındıran Oukitel C32 akıllı telefon 4699TL iken 5 saate kadar kullanılabilen Xiaomi Buds 3 Lite tam kablosuz kulaklık 399TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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