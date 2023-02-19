Haftaya A101 marketlerde Samsung Galaxy S20 FE modeli var

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara Airfryer modellerine, alt seviye oyuncu ürünlerine kadar pek çok uygun fiyatlı teknolojik ürün bulmak mümkün olacak.

23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S20 FE modeli yer alıyor. 6.5 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB LPDDR5 bellek, 256GB UFS 3.1 depolama, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 12199TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan Toshiba markasına ait 43 inç Full HD ekran, uygulama desteği, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcı gibi özelliklerin olduğu akıllı televizyon modeli 5799TL fiyat etiketi ile satılıyor. Son olarak Xiaomi’nin 6 litre kapasiteye sahip Airfryer modeli 5399TL seviyesinde.

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