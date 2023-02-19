Haftaya A101 marketlerde Samsung Galaxy S20 FE modeli var

23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S20 FE modeli yer alıyor. 6.5 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB LPDDR5 bellek, 256GB UFS 3.1 depolama, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 12199TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Toshiba markasına ait 43 inç Full HD ekran, uygulama desteği, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcı gibi özelliklerin olduğu akıllı televizyon modeli 5799TL fiyat etiketi ile satılıyor. Son olarak Xiaomi’nin 6 litre kapasiteye sahip Airfryer modeli 5399TL seviyesinde.
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah