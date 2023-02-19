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    Haftaya A101 marketlerde Samsung Galaxy S20 FE modeli var

    23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon, webOS işletim sistemli akıllı televizyon, Xiaomi Airfryer fritöz yer alıyor.
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    A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki hafta A101 marketler zincirinde akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara Airfryer modellerine, alt seviye oyuncu ürünlerine kadar pek çok uygun fiyatlı teknolojik ürün bulmak mümkün olacak.

    23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

    23 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S20 FE modeli yer alıyor. 6.5 inç Super AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 8GB LPDDR5 bellek, 256GB UFS 3.1 depolama, 12MP+12MP+8MP arka kamera, 32MP ön kamera, 4500mAh batarya gibi özellikleri olan telefon 12199TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Toshiba markasına ait 43 inç Full HD ekran, uygulama desteği, 2x HDMI, 1x USB, dahili uydu alıcı gibi özelliklerin olduğu akıllı televizyon modeli 5799TL fiyat etiketi ile satılıyor. Son olarak Xiaomi’nin 6 litre kapasiteye sahip Airfryer modeli 5399TL seviyesinde.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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